Un trabajador de una cafetería de Algeciras sufre quemaduras en la cara y es evacuado en helicóptero

Un hombre de 38 años ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir quemaduras en la cara y otras zonas del cuerpo mientras trabajaba en una cafetería de Algeciras, según ha informado el 112 Andalucía.

Los hechos se produjeron minutos después de las 12:00, cuando el teléfono de emergencias recibió varias llamadas alertando sobre un cocinero herido en su lugar de trabajo, la cafetería ubicada en el parque María Cristina.

El 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Nacional. Además, los servicios sanitarios desplazaron al lugar una UVI móvil y el helicóptero medicalizado, que trasladó al trabajador herido hasta Sevilla para recibir atención especializada.

El 112 también notificó lo ocurrido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, iniciándose los protocolos correspondientes para investigar las circunstancias del accidente.