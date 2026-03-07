La única torre del siglo XVI que queda en Algeciras se derrumba y el IECG pide a las administraciones que no la dejen caer

Construida en 1576 durante el reinado de Felipe II, la torre es el único edificio del siglo XVI conservado en Algeciras y formaba parte del sistema defensivo de la costa.

La Torre del Fraile agoniza. El Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) ha lanzado un llamamiento a diversas administraciones —entre ellas la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Algeciras— para que la edificación sea incluida en las ayudas y subvenciones destinadas a paliar los daños provocados por el reciente tren de borrascas.

Las intensas precipitaciones registradas en enero y febrero y la declaración del Campo de Gibraltar como zona catastrófica han acelerado el deterioro de esta torre almenara, uno de los símbolos patrimoniales más valiosos de la región. Según los estudios del IECG, todavía se conserva un lienzo del muro y algo más de un tercio de la estancia superior, lo que permitiría acometer trabajos de consolidación estructural e incluso una reconstrucción parcial para protegerla.

El Instituto reconoce que las ayudas deben priorizar infraestructuras urbanas y la normalidad tras las lluvias, pero subraya que el grave deterioro de la Torre del Fraile justifica su inclusión en las actuaciones de recuperación.

Cuatro siglos de historia

Construida en 1576 durante el reinado de Felipe II, la torre es el único edificio del siglo XVI conservado en Algeciras y formaba parte del sistema defensivo de la costa, entonces perteneciente a Gibraltar. Su valor histórico y patrimonial es único, ya que otras torres de la época en la zona no han sobrevivido.

A pesar de su importancia, la torre ha mostrado signos de desgaste durante décadas. En mayo de 2004, el Ayuntamiento de Algeciras emitió informes de urgencia por el deterioro del paramento sudeste, y en noviembre de 2006 se registró un derrumbe parcial. El reciente tren de borrascas ha agravado aún más su estado, provocando desprendimientos en los paramentos noroeste y suroeste y aumentando el riesgo de pérdida total del piso superior.

Ante esta situación crítica, el IECG hace una llamada urgente a las administraciones para proteger la Torre del Fraile, garantizar su conservación y evitar que desaparezca definitivamente de la historia del Campo de Gibraltar.