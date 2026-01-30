Algeciras encenderá la Torre del Almirante en defensa de los derechos de las personas migrantes

Algeciras volverá a mirar al mar este sábado con un gesto cargado de simbolismo y reivindicación. La Torre del Almirante se iluminará el 31 de enero a las 18:30, coincidiendo con la puesta de sol, como parte de la iniciativa Por un mar lleno de vida y acogida, una acción colectiva que se desarrollará de forma simultánea en 175 localidades del Mediterráneo y otros puntos del país para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

La ciudad del Estrecho, enclave clave en las rutas migratorias hacia Europa, se suma así a una movilización que alcanza este año su décima edición y que cuenta con la adhesión de más de un centenar de entidades. Torres, atalayas y antiguos sistemas de vigía de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón, Asturias o La Rioja volverán a conectarse visualmente, transformando antiguos símbolos de defensa en faros de acogida y solidaridad.

La acción está impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional, el IES Marratxí, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació y el Institut Ramon Muntaner, entre otras, con el objetivo de alertar sobre la dramática situación que viven miles de personas obligadas a emprender travesías peligrosas en busca de un lugar seguro.

“Estamos aquí porque ninguna persona es ilegal. Estamos aquí porque el miedo y el odio no pueden gobernar el mar ni nuestros corazones”, proclama el manifiesto de este año, que subraya que encender las torres es una forma de posicionarse “a favor de la vida, de la justicia y de la acogida”.

Las cifras refuerzan la urgencia del mensaje. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 2.186 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025, una cifra que Caminando Fronteras eleva hasta las 3.090 muertes en las rutas de acceso a España. Datos que consolidan al Mediterráneo como una de las fronteras más mortíferas del mundo.

“El Mediterráneo es cuna de culturas, lenguas y caminos compartidos. Lo ha sido siempre”, recuerda el texto, que advierte del riesgo de convertir el mar en “un cementerio invisible o una trinchera de odio”. Frente a ello, el manifiesto lanza una llamada explícita a la acogida y a la construcción de un relato basado en la convivencia, la dignidad y los derechos humanos.

En un contexto marcado por el auge de discursos que apelan al miedo y al prejuicio, la iniciativa reivindica que una parte significativa de la sociedad apuesta por una acogida digna y por políticas que eviten la estigmatización y la deshumanización de las personas migrantes, factores que alimentan la división y la violencia.

La propuesta nació en 2016, impulsada por profesorado del IES Marratxí y la Sociedad Balear de Matemáticas SBM-EQUIS, con motivo del IV centenario de la muerte de Joan Baptista Binimelis. Lo que comenzó como una acción local se ha convertido hoy en un acto colectivo de alcance estatal, con Algeciras como uno de sus puntos más simbólicos.

Amnistía Internacional recuerda, además, que España y Europa deben abrir rutas legales y seguras, garantizar procesos de asilo justos, acabar con las devoluciones ilegales y asegurar una atención digna en la frontera sur. “Encender también es hacer futuro”, concluye el manifiesto. Un futuro en el que, desde Algeciras, el mar vuelva a verse como puente y no como frontera.