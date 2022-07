¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las bujías?

Aunque no conozcas mucho sobre mecánica, seguro que has oído hablar de un elemento que se llaman las bujías. Efectivamente, estas son parte indispensable en el funcionamiento del coche. De hecho, las bujías en mal estado hace en el coche no circule bien y, al final de su vida útil, impide que el vehículo pueda arrancar.

Se trata de un elemento que está sometido a bastante desgaste, y hay que sustituirlas de manera periódica. Las bujías de encendido permiten que tu coche circule bien.

¿Cuáles son los signos de fallo en las bujías?

Previamente, hemos de decirte son unas piezas que generan una chispa que hace combustionar la mezcla dentro de los cilindros. Los coches de gasolina tienen bujías sistema de chispa, mientras que en el caso de los coches diesel, a las bujías se les denomina calentadores y no generan chispa, simplemente proporciona calor a la mezcla para que combustione.

Un coche tiene tantas bujías como cilindros, es decir, si un vehículo tiene un motor de tres cilindros, está equipado con tres bujías. Estos elementos deben ser sustituidos de manera periódica, dependiendo de la antigüedad del coche y del uso que hagamos de él. De manera general, los coches más antiguos del sustituir sus bujías, que son de cobre, cada 40.000 kms.

Los coches modernos utilizan bujías de última generación con electrodos de platino e iridio. Son bastante más caras, pero dan un excelente resultado, se desgasta menos y tiene una duración aproximada de 100.000 kms.

Hay muchas señales que nos alertan de que el coche necesita un cambio de bujías. Si notamos que le cuesta mucho arrancar, que a la hora de circular va a tirones o que el ralentí es inestable, estamos ante pruebas más que claras de que las bujías necesitan ser sustituidas. Otro de los signos evidentes de que las bujías no están funcionando correctamente es que el consumo de combustible se eleva. La razón es muy sencilla, si no se genera una buena chispa, el vehículo necesita inyectar mayor cantidad de combustible para poder mantener el mismo rendimiento.

Cuando notemos que nuestro vehículo presenta este tipo de síntomas, lo más probable es que necesite una sustitución de bujías. La mecánica de los coches modernos hace prácticamente imposible que una persona pueda sustituir las bujías por sí misma. El diagnóstico de un mecánico es la única manera de saber si las bujías se encuentran en buen estado. Si no lo están, sustituirla por unas nuevas cortará de raíz esos problemas.

En los coches antiguos era muy común que sus propietarios sustituyeron las bujías cuando estas habían llegado al final de su vida útil. Pero los motores de los coches son cada vez más pequeños y los huecos más inaccesibles.

No es recomendable abordar la sustitución de estos elementos sin tener los suficientes conocimientos de mecánica. Además, se trata de una reparación bastante sencilla para un mecánico y que no lleva mucho tiempo. El precio de las bujías dependerá de la calidad que elijamos, siempre es recomendable apostar por aquellas que proporcionan las mejores prestaciones. Si bien son algo más caras, tendremos un rendimiento mucho mejor y nos durarán en buen estado durante bastantes más kilómetros.

Conviene tener en cuenta que las bujías están sometidas a muy altas temperaturas y a presiones elevadas. Es muy habitual que el desgaste de estos elementos vaya haciendo mella en su vida útil. Pero también contamos con la ventaja de que una simple sustitución de bujías logra recuperar el coche de esos fallos o síntomas que estaba presentando. Cuando no se produce una buena combustión, notamos que el coche no va fino.

Ante la duda, y si no sabemos exactamente cuándo fue la última vez que se cambiaron, lo mejor es pasar por nuestro taller de confianza para que el mecánico pueda proporcionar un veredicto. El precio de las bujías es variable dependiendo del tipo que elijamos.

Si nuestro vehículo es bastante antiguo, podrá funcionar perfectamente con las bujías de cobre. Para coches modernos, las de aleación de platino son las mejores por su alta calidad, rendimiento y mayor duración.

No conviene descuidar el funcionamiento del coche. Esos tirones que sufres o la tardanza en arrancar pueden ser signos inequívocos de que las bujías no se encuentran en su mejor momento y han de ser cambiadas. Ante la duda, lo mejor es dejarse asesorar por el mecánico, que tras una simple comprobación puede darnos un resultado certero. Cuando sustituimos las bujías, el funcionamiento del coche cambia de manera radical, desaparece esa pereza al arrancar y lo notamos con mucho más brío. Además, estarás comenzando a estabilizar el consumo de gasolina, que con las bujías en mal estado siempre se dispara.