El tercer premio de la Lotería de Navidad deja un décimo agraciado en Algeciras

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este 22 de diciembre ha dejado un décimo del tercer premio, correspondiente al número 90.693, vendido en la administración situada en el número 25 de la calle Ruiz Zorrilla, popularmente conocida como El Secano, frente a Correos. El número está dotado con 500.000 euros a la serie, lo que se traduce en 50.000 euros por décimo, según los datos oficiales facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

El décimo procede de un intercambio con otra administración de loterías, según han indicado en el establecimiento, donde se han mostrado contentos por haber otorgado una buena cantidad a una persona agraciada. En 2012, vendió un décimo del Gordo a través de máquina.

El tercer premio ha estado muy repartido por toda España y, dentro de la provincia de Cádiz, ha dejado dinero en localidades como Chiclana, Jerez de la Frontera y Zahara de los Atunes, aunque se ha vendido sobre todo en Santa Fe (Granada), Igorre (Vizcaya), Alicante, La Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Aunque lejos de las cifras del Gordo, el tercer premio supone una cantidad suficiente para aliviar la economía doméstica o permitirse algún capricho. De los 50.000 euros por décimo, el ganador percibirá 48.000 euros netos, una vez aplicada la retención correspondiente de Hacienda.