Temporal de invierno en el Campo de Gibraltar

El temporal derriba un árbol en la calle Fuerte Santiago de Algeciras

El ejemplar cae sobre el vallado del conjunto arqueológico de las murallas medievales

El árbol caído en Fuerte Santiago.
G. S-G.

Algeciras, 21 de diciembre 2025 - 18:32

La fuerza del viento y la acción de la lluvia en el primer temporal del invierno en el Campo de Gibraltar ha derribado este domingo un árbol de gran porte de la calle Fuerte Santiago.

El árbol se ha desprendido cayendo sobre el vallado perimetral del conjunto arqueológico de las murallas medievales, sin provocar grandes daños materiales.

