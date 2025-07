Tania Bermúdez muestra al óleo la mirada de Paco de Lucía

Algeciras/La pintora autodidacta salmatina Tania Bermúdez expone una selección de sus obras en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, durante la celebración del XI Encuentro Internacional de Guitarra. En cinco retratos recrea la mirada del guitarrista algecireño, junto a otras pinturas al óleo de artistas flamencos.

"Cuando se mira a Paco se ve inspiración, se ve genialidad, verdad, se ve pureza, grandeza, se ven muchas cosas que aportan al arte, se ve muchísimo", resumió Bermúdez, a la que acompañaron en la inauguración de su muestra familiares de Paco de Lucía, además de la concejal delegada de Cultura, Pilar Pintor, y el director artístico del encuentro musical, José Luis Lara.

Tania Bermúdez con familiares de Paco de Lucía, la delegada de Cultura y el director artístico del encuentro musical / VANESSA PÉREZ

"Siempre trato de fijarme mucho en las miradas, que las miradas lleguen a decir algo. Si yo veo que no , no sigo con el cuadro, o sea, si no me convence, no sigo", añadió la artista salmantina en conversación con Europa Sur. Bermúdez se siente muy atraída por el flamenco, pero también ha realizado colecciones de cuadros, siempre al óleo, dedicadas a la mujer, "a diez mujeres de todo el mundo que, para mí, pues significan y han aportado bastante al mundo en general".

La muestra se puede visitar en uno de los patios de La Casa de Paco, que este año se ha convertido en el lugar de celebración de todas las actividades paralelas del festival musical. Además de la exposición pictórica se celebran cada mañana, y hasta este próximo viernes, clases magistrales de guitarra, a cargo de profesionales campogibraltareños, y de baile, éstas impartidas por la sevillana Sara Vázquez.