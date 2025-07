La suerte vuelve a la calle Ancha: la ONCE reparte 200.000 euros en Algeciras

ONCE

Algeciras/La fortuna ha vuelto a sonreír a Algeciras gracias al sorteo del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE, que ha dejado 200.000 euros repartidos en diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Todos han sido vendidos en la calle Ancha por Víctor Manuel Acuña, un vendedor de la ONCE que, desde 2022, reparte ilusión y ahora también premios.

“¡Otra vez!”, exclamaba entre risas, aún sin creérselo del todo. Y no es para menos: se trata del tercer premio importante que entrega desde su punto de venta, convertido ya en una especie de imán para la suerte. “Ya me quedan pocos vecinos por dar premios”, bromea Acuña, visiblemente emocionado. “Pero me alegro de que le haya tocado a mis clientes de siempre, está muy bien tocado”.

Lejos de atribuirse el mérito, el vendedor destaca que son sus compradores habituales quienes hacen posible momentos como este: “Yo sólo soy el medio. Son ellos los que hacen que esto sea posible. Así devuelvo la confianza que siempre han depositado en mí”.

El cupón premiado del sorteo del sábado 5 de julio estaba dedicado a la Bajada de la Virgen de los Reyes, una celebración tradicional de la isla canaria de El Hierro. Además de los premios repartidos en Algeciras, el sorteo dejó otros galardones en Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros al cupón que acierte las cinco cifras y serie, más un ‘sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos. Además, otros cuatro cupones pueden obtener premios de 2.000 euros al mes durante diez años.

Para este martes, 8 de julio, la ONCE pone en juego el Eurojackpot, el gran sorteo europeo que se celebra junto a otros 18 países del espacio económico europeo y que ofrece un bote de 50 millones de euros.

Los productos de la ONCE son una lotería social, segura y responsable. Su diseño y comercialización incluyen medidas para evitar consumos descontrolados, prohibir la venta a menores de edad o a crédito, y promover una política de juego responsable, avalada por los más altos estándares internacionales. Los cupones pueden adquirirse a través de los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la organización, en establecimientos autorizados o en la web oficial: www.juegosonce.es.

En la Calle Ancha, mientras tanto, ya hay quien acaricia la idea de que la suerte vuelva a pasar por allí. Porque, como dice Víctor, “otra vez… y que no sea la última”.