Algeciras participa en la solemne conmemoración del Día de los Caídos por la Patria en la provincia

El cementerio de Algeciras ha sido testigo este lunes del solemne homenaje brindado por el Ejército de Tierra para conmemorar el Día de los Caídos por la Patria en la provincia de Cádiz. Los actos conmemorativos en honor a los militares que entregaron su vida por España se han llevado a cabo en los panteones militares del cementerio mancomunado de Chiclana de la Frontera y en el cementerio algecireño, donde las Fuerzas Armadas han rendido tributo a los caídos con una ceremonia sencilla pero cargada de emoción y respeto.

En el cementerio de Algeciras, el acto fue presidido por el teniente coronel Emilio Domínguez Álvarez, jefe del acuartelamiento Adalides. A esta ceremonia también acudieron comisiones de distintas unidades del acuartelamiento Adalides y del acuartelamiento Cortijo de Buenavista, quienes participaron activamente en el tributo a los caídos. El homenaje en Algeciras no dejó de estar marcado por los mismos sentimientos de respeto, unión y compañerismo que caracterizan estos actos de recuerdo.

En paralelo, en el cementerio mancomunado de Chiclana de la Frontera, las unidades del acuartelamiento Camposoto de San Fernando participaron en la ceremonia. El acto estuvo presidido por el coronel Luis Rafael Gutiérrez de León, jefe del regimiento de artillería de costa nº 4 y comandante militar de la provincia de Cádiz. Durante la ceremonia, se interpretó la emotiva pieza La muerte no es el final, seguida de una ofrenda floral en el panteón militar en homenaje a los soldados caídos. La lectura del responso por parte del capellán fue otro de los momentos solemnes de la jornada, antes de dar paso al tradicional toque de oración.

De esta manera, el Día de los Caídos por la Patria en Cádiz no solo fue una jornada de conmemoración, sino también una celebración de la unidad y el compañerismo que une a las Fuerzas Armadas, que, a través de estos homenajes, honran a los que dieron su vida por la nación y continúan transmitiendo sus valores a las generaciones futuras.