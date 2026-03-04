El solar fantasma junto al Secano resucita con pisos desde 90.000 euros y agita el mercado inmobiliario de Algeciras

Vista simulada desde una de las terrazas del edificio, con la emblemática araucaria del Secano como telón de fondo.

En una ciudad como Algeciras donde encontrar vivienda nueva se ha convertido en una misión casi imposible, un pequeño solar de apenas 96 metros cuadrados junto al Secano (calle Ruiz Zorrilla) vuelve a dar que hablar. Durante años fue un terreno vacío, con carteles que prometían promociones que nunca llegaron a despegar. Ahora, casi dos décadas después de aquel primer anuncio de 2008 que ofrecía pisos desde 100.000 euros, el proyecto se ha reactivado y ya está en construcción.

La promoción se llama Residencial Barraquer y se levanta en la calle Doctor Barraquer, en el distrito Salesianos-María Auxiliadora, en el semicentro de la ciudad. No es un dato menor. En un municipio donde confluyen desde hace años varios factores —demanda creciente, escasez de vivienda tanto en compra como en alquiler y la presión inmobiliaria de municipios como Tarifa, Estepona o Manilva— cualquier promoción de obra nueva genera expectación.

La búsqueda de vivienda se ha desplazado progresivamente hacia Algeciras por sus precios más asequibles en comparación con la Costa del Sol o el litoral gaditano más turístico. Sin embargo, la oferta no ha acompañado a esa demanda. En la actualidad, prácticamente no hay promociones en marcha en la ciudad, más allá de actuaciones muy puntuales.

De estudios a pisos de 140 metros

El edificio albergará viviendas que van desde estudios de unos 41 metros cuadrados hasta pisos de 140 metros con tres dormitorios. Todas incluyen plaza de garaje y trastero en el precio, un valor añadido poco habitual en zonas céntricas, además de ascensor y patios interiores.

Recreación del futuro Residencial Barraquer en la calle Doctor Barraquer, en el entorno del Secano, una de las escasas promociones de obra nueva actualmente en marcha en Algeciras.

A fecha de 4 de marzo, los precios de salida arrancan en 90.000 euros para un estudio de 41 metros cuadrados, situado en planta baja exterior y con ascensor, que incluye plaza de garaje. En el siguiente escalón se sitúa un piso de 72 metros cuadrados con un dormitorio, cuyo precio parte de 132.000 euros.

La oferta continúa con una vivienda de 96 metros cuadrados y dos dormitorios por 155.000 euros, mientras que en la gama más amplia del edificio figura un piso de 140 metros cuadrados con tres dormitorios, disponible desde 198.000 euros.

Las viviendas se comercializan a través de la inmobiliaria Vistas al Sur, que destaca que la promoción se encuentra actualmente en fase de construcción.

Infografía de las zonas comunes interiores, diseñadas para favorecer la luminosidad y la ventilación natural.

El recuerdo de 2008

El solar no es desconocido para los vecinos. En pleno auge inmobiliario, en 2008 ya se anunciaba en esa parcela la construcción de un edificio de viviendas desde 100.000 euros. La crisis frenó aquel proyecto y el terreno quedó abandonado durante años, convertido en un símbolo más de las promociones que nunca llegaron a materializarse.

Ahora, en un contexto completamente distinto —marcado por la falta de oferta y el encarecimiento progresivo de la vivienda— el mismo enclave vuelve a escena con precios que, en algunos casos, parten por debajo de aquellas cifras anunciadas hace casi veinte años.

En una Algeciras donde la obra nueva es casi testimonial, la aparición de un edificio completo en construcción supone una rareza. Y en un mercado tensionado, cada vivienda disponible se convierte en noticia.