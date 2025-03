Sito Miñanco exaspera al juez con un alegato final de más de quince minutos: "Usted se quiere lucir y yo no, me va a obligar a cortarle"

Algeciras/El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha quedado este viernes visto para sentencia después de la última palabra del narcotraficante en la que ha arremetido de nuevo contra "algunos policías" a los que ha acusado de buscar "una condena a toda costa".

Con la sesión número 32 del juicio se da por concluida esta vista oral que se ha extendido a lo largo de cuatro meses y en la que han declarado una cincuentena de encausados, entre ellos el propio Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye, acusado de haber participado en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del narco gallego.

Si el jueves Miñanco acusó al fiscal de incluir falacias en su escrito de acusación, este viernes se ha reiterado en esa idea ante el estupor del presidente de la Sala, el magistrado Alfonso Guevara, que en repetidas ocasiones le ha solicitado brevedad y le ha advertido de que su última palabra no consistía en repetir el juicio.

Miñanco, que manejaba un puñado de hojas escritas de su puño y letra con muchos subrayados, ha entrado de lleno a intentar demostrar con cálculos de millas náuticas por qué sería imposible que las planeadoras estuvieran en determinados puntos del Atlántico con el objetivo de recoger la cocaína que transporta el buque Thoran (más de tres toneladas). Además, ha puesto el foco en que las vigilancias y seguimientos de los agentes a personas de su entorno que fueron plasmadas en atestados incluyen "errores", y que de hecho a él mismo le ubican en una fecha determinada -17 de agosto de 2017- en unos astilleros revisando lanchas cuando por entonces estaba en el CIS de Algeciras y dormía allí. "Por lo tanto, las vigilancias no son exactas", ha incidido.

También ha atacado las grabaciones incluidas en el sumario aseverando que conversaciones que la Policía ponen en su boca él no las reconoce. Su disertación ha entrado más tarde en cálculos matemáticos sobre velocidades de lanchas, millas y kilómetros, y finalmente el magistrado Guevara ha terminado por cortarle alegando que no era un informe de su defensa.

"No voy a discutir con usted, usted se quiere lucir y yo no. Me va a obligar a cortarle, lleva 13 minutos para la última palabra", le ha dicho el juez. Pero Sito Miñanco ha vuelto a las lanchas y ha aseverado que "las leyes de la física hacen que sea imposible lo que mantiene la Policía sobre las planeadoras".

Guevara le ha dado entonces dos minutos, y el 'narco' ha aprovechado para dar las gracias al tribunal por permitirle llegar a pie al juicio y al juez de vigilancia por darle el tercer grado.

En este juicio la Fiscalía Antidroga interesa para Sito Miñanco 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de 950 millones de euros por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Para Boye, la pena solicitada es de 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.

La Operación Mito

La operación Mito, desarrollada entre 2016 y 2018, reveló un sofisticado entramado liderado presuntamente por Miñanco, quien aprovechó su estancia en Algeciras para coordinar operaciones internacionales. Entre los episodios más destacados figura la incautación en alta mar de más de tres toneladas de cocaína a bordo del buque Thoran cerca de las Azores, así como la confiscación de 615 kilos en los Países Bajos y 900.000 euros en efectivo en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

El vínculo de Miñanco con Algeciras es clave en su última etapa delictiva. Llegó a la ciudad en 2015 bajo la apariencia de un hombre arrepentido, trabajando como encargado de un aparcamiento junto al mercado Ingeniero Torroja y residiendo en la Colonia San Miguel. Sin embargo, según la Fiscalía, desde allí tejió una red que conectaba Sudamérica con Europa para continuar su lucrativo negocio. Su detención en febrero de 2018, mientras dormía en su chalé, desmanteló la fachada de normalidad con la que había engañado incluso a sus vecinos más cercanos.