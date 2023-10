Los sindicatos denunciarán ante la Inspección de Trabajo la muerte de dos trabajadores en el Puerto de Algeciras

CCOO y UGT han manifestado su repulsa por el último accidente laboral ocurrido en el Campo de Gibraltar, y que se ha saldado con dos trabajadores muertos de la empresa de gestión de residuos Sertego al caer en una cisterna de lodos en el Puerto de Algeciras.

Desde Comisiones Obreras han trasladado sus condolencias al entorno familiar y a los compañeros de los fallecidos, a la vez que ha decidido poner en marcha el protocolo que, para este tipo de siniestros, tienen diseñado en la organización.

"Responsables del sindicato han comenzado las tareas de recopilación de información sobre los pormenores del accidente, las circunstancias que operaron en el mismo y las medidas preventivas dispuestas; con todo lo cual realizarán un informe preliminar que servirá como base para la elaboración de la pertinente denuncia ante la autoridad laboral", han manifestado en una nota de prensa.

De igual manera, desde CCOO anuncian la convocatoria de una concentración de duelo y repulsa por lo ocurrido, que se celebrará en las próximas semanas.

“No estamos dispuestos a resignarnos a que haya personas trabajadoras que pierdan la vida o la salud en sus puestos de trabajo; y es por ello que reiteramos la necesidad de llegar hasta el fondo de las causas de este accidente y que se depuren las responsabilidades a las que hubiera lugar”, ha afirmado el secretario comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano.

Estos dos fallecidos en accidente laboral se suman al siniestro mortal ocurrido este verano en Tarifa, elevando a tres las vidas perdidas en siniestros laborales en el Campo de Gibraltar en lo que va de año; siendo más de 1.300 los accidentes laborales contabilizados en la comarca durante el primer semestre de 2023.

“El cumplimiento exhaustivo de la normativa de prevención de riesgos laborales y una mayor vigilancia por parte de la autoridad laboral son elementos inexcusables para combatir la lacra de los accidentes laborales” concluyen desde CCOO.

"Desde UGT-FICA Campo de Gibraltar, no podemos permitir que esta lacra que afecta a las personas trabajadoras siga creciendo de esta forma exponencial: no es lógico que una persona salga de su casa para ganar un jornal y no regrese", denuncian en un comunicado y añaden que llevarán el caso ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, realizarán movilizaciones y "se pondrá sobre la mesa el buscar soluciones al respecto", aseguran.

"Solicitamos que se incrementen el número de Inspectores, o se retome el Delegado Territorial de Prevención, siendo una persona con capacidad de recoger las diferentes infracciones que observe, para velar y cumplir las medidas de Seguridad oportunas en cada puesto de trabajo", pide UGT.

Los trabajadores fallecidos pertenecían a la subcontrata Alta Presión, que trabaja para Sertego, filial del grupo Urbaser, en la extracción de diferentes tipos de residuos de los buques en el Puerto de Algeciras.