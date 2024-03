Un simposio en Nueva York analizará la fructífera relación entre Paco de Lucía y las Américas

La figura de Paco de Lucía protagoniza un simposio sobre su relación con las Américas que se celebra este jueves, 7 de marzo, en el Seagal Theater, ubicado en la Quinta Avenida de Nueva York. El algecireño Juan José Téllez conversará en una de las sesiones con el guitarrista sevillano Rafael Riqueni, además de impartir una conferencia sobre Paco de Lucía y Estados Unidos. La actividad, organizada por la Fundación para la Música Ibérica, se incluye en la programación del 23 Flamenco Festival, dirigido por Manuel Marin.

Gabriela Canseco, viuda de Paco de Lucía y vicepresidenta de la fundación que lleva el nombre del algecireño universal, dará la bienvenida a los participantes en el simposio universal, junto a los organizadores, K. Meira Goldberg y Antoni Pizá, este último director de la Fundación para la Música Ibérica.

Paco de Lucía, de cuyo fallecimiento se cumplen diez años, guardaba recuerdos importantes de su etapa juvenil en Nueva York. Allí vivía Sabicas, afamado guitarrista que le respaldó a la hora de que interpretara sus propias composiciones y no la de otros músicos. En Nueva York también se registró una reseña devastadora del periódico The New York Times, una crítica bien fundada que le ayudó a crecer. En Estados Unidos vivió la experiencia juvenil de participar en la gira con José Greco, junto a su hermano Pepe; y conoció a músicos con los que tocó como Carlos Santana, Al Dimeola o Larry Coryell, entre otros.

El simposio neoyorquino pretende explorar la influencia de Paco de Lucía en las Américas y viceversa, la influencia de las Américas en el algecireño. “Su fusión única de modismos musicales españoles con géneros norteamericanos, caribeños y latinoamericanos continúa influyendo en la música clásica, el flamenco, el jazz, el pop y la música mundial en la actualidad. Esta conferencia investiga los antecedentes de De Lucía y honra su legado”, anuncian los organizadores.

Rafael Riqueni, además de conversar con Juan José Téllez, ofrecerá el concierto de clausura de las cuatro sesiones de las que compone el simposio internacional, en el que también participarán académicos y músicos. Riqueni, que actuará en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía que se celebrará en Algeciras del 8 al 13 de julio de este año 2024, está reconocido como uno de los mayores maestros de la guitarra flamenca. En Nueva York presentará Nerja, un proyecto que completa su trilogía de música andaluza.

El simposio Paco de Lucía y las Américas es la sexta colaboración de la Fundación para la Música Ibérica con Miguel Marín y el Festival Flamenco. Esta colaboración incluirá también este mes de marzo la presentación del libro de Peter Manuel sobre la música flamenca.

Conferencia sobre Espinel

El escritor y periodista algecireño Juan José Téllez, antes de su participación en el simposio internacional, ofrecerá en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York este miércoles, día 6, una conferencia sobre Vicente Espinel. Hablará de la compleja personalidad del escritor y músico del Siglo de Oro y de su dedicación a la música y a la poesía. Esta charla abarca desde la biografía musical y literaria del propio Espinel hasta sus influencias en los improvisadores cubanos y la nueva canción chilena.