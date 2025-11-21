Una sentencia obliga al SAS a pagar las guardias a una trabajadora del Hospital Punta de Europa durante su permiso de lactancia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras ha dado la razón a una trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha obligado a la Administración sanitaria a abonarle el prorrateo del complemento de atención continuada —las guardias— durante su permiso de lactancia. La sentencia, ante la que no cabe recurso, estima la demanda defendida por los servicios jurídicos de CSIF Cádiz, que consideran el fallo un nuevo avance contra la discriminación laboral de las mujeres.

La profesional del Hospital Punta de Europa reclamaba el pago de la media de las guardias realizadas en los tres meses previos a acogerse a una incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo. El SAS rechazó inicialmente la petición alegando que, al haber estado de baja por enfermedad parte de ese periodo, no existían guardias suficientes para realizar el cálculo.

El juzgado, sin embargo, desmonta ese argumento y sostiene que la trabajadora sí prestó servicio la mayor parte de los días incluidos en ese tramo temporal, por lo que el cálculo del prorrateo era perfectamente posible. En consecuencia, ordena al SAS abonar las cantidades correspondientes desde el nacimiento del menor y durante todo el periodo de lactancia.

El fallo recuerda que estos derechos están diseñados para evitar un perjuicio económico a las mujeres que se acojan a permisos vinculados a la maternidad, como el embarazo o la lactancia. De lo contrario, advierte, se incurriría en una discriminación directa por razón de sexo, en contra de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La propia normativa interna del SAS obliga a garantizar el 100% de las retribuciones —incluyendo complementos específicos y la media de las guardias— en estos supuestos.

CSIF celebra la sentencia, que considera una “nueva victoria en defensa de la igualdad de trato”. El sindicato insta al SAS a reconocer estos derechos de forma generalizada, evitando que cada trabajadora afectada tenga que acudir a los tribunales. “Igual que la administración sanitaria ha reconocido recientemente el prorrateo en los casos de adaptación del puesto por embarazo, debería hacer lo mismo con la lactancia”, señalan.