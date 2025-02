Ruiz Boix pide la destitución de Landaluce tras las nuevas denuncias de acoso sexual

Algeciras/El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido esta tarde claridad a los responsables del PP a todos los niveles respecto a las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, que han sido publicadas este martes en el diario Público. El dirigente socialista también pide la destitución de los cargos institucionales ante su intención de no dimitir.

Ruiz Boix pide explicaciones a la cúpula del PP y especialmente que den cuenta del expediente que la formación a nivel andaluz anunció que había abierto a raíz de la publicación de mensajes de WhatsApp por parte del agitador y eurodiputado Alvise Pérez que implicaban a dos concejalas, del que el PP "no ha ofrecido resultado alguno". "Queremos saber qué opina Bruno García, que está ajeno, o Moreno Bonilla, que no puede seguir escondiéndose sobre esta situación que ocurre en Andalucía en su partido. No nos pueden habituar a ruedas de prensa tipo Rajoy como las que viene haciendo el alcalde que lleva tres meses fuera del contacto de los periodistas con videos enlatados”, ha dicho.

Además de la exigencia de “una declaración formal por parte del PP de Andalucía", Ruiz Boix ha reclamado a la dirección nacional del PP una investigación porque "se trata de un senador del Reino de España y es competencia de Cuca Gamarra, que quiso delegar esta responsabilidad en el expediente de Andalucía y es competencia también de Alberto Núñez Feijóo".