La rotura de un cable en San José Artesano avería ascensores, alarmas y electrodomésticos

La rotura de un cable subterráneo por parte de una excavadora en la tarde del martes no sólo dejó sin luz a buena parte de la barriada algecireña de San José Artesano, sino que los vecinos y comerciantes del número 1 de la avenida España han sufrido múltiples daños en electrodomésticos y aparataje eléctrico.

Los residentes cuentan que una repentina subida de tensión fundió televisores, termos, routers, neveras, bombillas, alarmas... También los ascensores. Los moradores de este bloque, casi 50, tienen que acceder a sus viviendas por las escaleras y las personas con movilidad reducida han quedado encerradas en los pisos superiores.

"Es una tragedia", declara Susana Domínguez, propietaria de Modas Chic Algeciras, ubicado en uno de los bajos comerciales de la avenida España. Cuenta que en la zona estuvieron más de tres horas sin luz y se vio obligada a cerrar su comercio, al igual que otros negocios cercanos, como un bar y una farmacia. "Vi que salía humo del contador", añade.

"Desde que comenzaron estas obras vivimos y trabajamos en unas condiciones inadmisibles e inhumanas", protesta esta emprendedora. "Me está costando lágrimas y noches sin dormir", lamenta, al comprobar que se acercan las fiestas de Navidad, la mejor época para su negocio, pero que la clientela no puede donde aparcar, hay problemas de accesibilidad y varias farolas que no funcionan. "Es como tener un negocio en Kenia", añade.

"Las obras se pueden hacer, pero con sentido común", concluye Susana Domínguez.