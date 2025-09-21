Los Barrios celebra el Rosario de la Aurora en honor su patrona

La Villa de Los Barrios vivió este sábado una intensa jornada de fe y tradición con motivo del Rosario de la Aurora en honor a su patrona, Nuestra Señora del Rosario.

Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con el rezo del Santo Rosario y la salida en procesión de la imagen desde la Plaza de la Iglesia. El cortejo recorrió diversas calles de la localidad –Rosario, Palma, Cervantes, Avenida Don Juan Rodríguez, Menéndez Pidal, Avenida Doña Rosa García López-Cepero y la Rotonda del Toro– hasta llegar a la calle Clara Campoamor, donde la Virgen permaneció expuesta durante toda la jornada. Tras la procesión, los asistentes pudieron compartir un desayuno ofrecido por la Asociación Aldea de Cucarrete.

A las 19:30 horas, la calle Clara Campoamor se convirtió en escenario de la Eucaristía presidida por el padre Juan José Mateos Castro, una celebración que congregó a numerosos fieles y contó con la presencia de representantes de la Corporación municipal, entre ellos el alcalde Miguel Alconchel, y los ediles Manuel Muñoz, Carlos Torres y Raúl Álvarez.

Una vez finalizada la misa, la patrona de Los Barrios emprendió su regreso a la parroquia de San Isidro Labrador siguiendo el mismo itinerario de la mañana, en medio de muestras de devoción popular.