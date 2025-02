"Los jóvenes tienden a verlo todo más polarizado e intentamos hacerles ver que hay bastantes grises"

Algeciras/Rocío Reina Paniagua ejerce como directiva y profesora de Política de Empresa y Sostenibilidad en San Telmo Business School. La docente impartió una clase magistral para un grupo de alumnos de los centros Montecalpe y Puertoblanco en Algeciras, dentro de la alianza que la escuela de negocios ha rubricado con el grupo Attendis. Seis grupos de estudiantes de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato pudieron disfrutar de una actividad diseñada por la Harvard Business School consistente en una simulación basada en una pandemia zombi. Bajo este atractivo reclamo, Reina acercó a los jóvenes conceptos y debates sobre el trabajo en equipo, la toma de decisiones o el liderazgo, aspectos fundamentales para el desarrollo en la formación y la futura incorporación al mundo laboral.

Pregunta.¿Cómo surge esta alianza entre Attendis y San Telmo Business School?

Respuesta.Hay dos partes que buscan lo mismo y que tienen el mismo objetivo, que es mejorar la sociedad de hoy y de mañana. En San Telmo, somos una fundación sin ánimo de lucro y una escuela de negocios, y nuestro lema es: mejores personas, mejores empresas y mejor sociedad. Hemos trabajado por mejorar el tejido empresarial de las zonas en las que estamos y buscamos ayudar a que vaya desapareciendo o disminuyendo el desempleo, uno de los problemas graves que tenemos, sobre todo en el ámbito juvenil. En San Telmo y Attendis pensamos que sería positivo trabajar de la mano para preparar a esos jóvenes para que se enfrenten al mercado laboral.

P.¿En qué consiste este plan?

R.Saber cómo trabajar en equipo, cómo enfrentarse a los conflictos, cómo tomar decisiones. Si lo trabajas desde mucho antes, mucho mejor. Ideamos un plan que empieza con 4º de la ESO y va hasta 1º y 2º de Bachillerato para ayudar a que los estudiantes entiendan que si empiezan a prepararse a desarrollar ciertas habilidades, van a estar mejor preparados para cuando llegue el momento de decidir en qué trabajar y cuando tengan que trabajar. En 4º de la ESO trabajamos más el autoconocimiento, el qué se espera de una persona que empieza a trabajar. Para saber qué te gusta, tienes que conocerte bien. El segundo paso es cómo trabajo con el resto. En 1º Bachillerato vemos cómo gestionar los conflictos que se producen de manera natural por tener diferentes opiniones, el liderazgo, el trabajo en equipo... y en 2º de Bachillerato el plan ya está más enfocado en cómo muestro mi trabajo y cómo me presento al resto.

P.¿Qué sensaciones le ha dejado este grupo de estudiantes?

R.Se lo han tomado muy en serio. Hemos hecho una simulación que consiste en enfrentarse a una pandemia zombi, que suena raro, pero atrae a los jóvenes. Implica a mucha gente y no tienes un registro de cómo haber actuado. Dentro de la simulación, tienen que conseguir que haya el menor número posible de contagiados y que no haya un porcentaje de sublevaciones alto a lo largo de tres situaciones. Lo que intento con ellos es que se den cuenta de que hay veces que las decisiones que se toman, se hacen sin tener tiene toda la información, y que hay que trabajar en que a veces tu decisión no se tiene en cuenta por el bien común. También hemos trabajado la diferencia entre ser una autoridad y ser un líder.

P.¿En qué se diferencian?

R.Ser autoridad es algo que te asignan porque lo eligen y el líder es aquella persona que arrastra, que mueve, el que es ejemplo, el primero que hace las cosas. Para los alumnos, un líder suele ser alguien a quien admiran.

P.Sobre la toma de decisiones, ¿existe un sesgo de género o por edades?

R.Es curioso porque la mayoría de los grupos decidió las mismas cosas, pero aquí tratamos con grupos de la misma edad, mismo contexto social, mismas experiencias vividas… La realidad es que fuera vas a encontrarte con personas que no han tenido las mismas oportunidades, experiencias, etcétera, y al final eso va a generar una disparidad de opiniones mayor. Otra cosa que pasa con los jóvenes es que tienden a verlo todo más polarizado. Ocurre en la sociedad, pero en los jóvenes más. Las cosas son blancas o negras. Intentamos hacer ver que hay bastantes grises. A estas edades dejan de escucharse y para trabajar en equipo hay que empatizar y escuchar, es otro punto importante.

P.¿Deciden distintos los niños de las niñas?

R.En niños y niñas no se ve una diferencia cuando están juntos. Cuando los separas, ves más claras las características de unos y otras. Las niñas solas hablan mucho más que en grupo y los niños en grupos se dejen llevar más, pero hay que ir a la personalización porque cada individuo es único, no me gusta generalizar. Hay gente que piensa que la juventud tiene otra manera de pensar o que no es tan buena como antes, y yo pienso que es distinta, ni mejor ni peor, y el entorno te hace ser de manera distinta.

P.Sobre el liderazgo. ¿Cómo de importante es entenderlo y saber reconocerlo o gestionarlo?

R.La gente tiene una imagen falsa de lo que es líder. Pensamos que tiene que ser alguien muy carismático y que embauque a los demás, pero el liderazgo es más bien trabajo, el primero que sale, el ser ejemplo. Ser líder es un hacer y a lo mejor es alguien introvertido, pero que cuando hace las cosas, la gente dice que tiene criterio. Al final, un líder es al que tú sigues. Pero creo que no siempre todo el mundo tiene que ser líder. Hay roles importantes, gente que tiene que ser más gestora, más de ejecución, más visionaria, la sociedad necesita de todo.

P.¿A qué edad es recomendable que un estudiante empiece a plantearse su futuro laboral?

R.Hay gente con una vocación súper clara desde muy pequeño. Hay ciertas profesiones y oficios que gustan desde muy pronto y gente que tiene la suerte de tener esa vocación. No es lo habitual porque además hay personas que por su entorno más cercano acaban siguiendo determinados pasos. Una edad buena para decidir es antes de que empiecen a decidirse por los itinerarios curriculares porque luego es más difícil, aunque en San Telmo vemos de todo. Tu carrera no tiene por qué condicionar tu oficio.

P.Hoy en día, hay grandes empresas que marcan ciertos modelos. ¿Hay alguno o algunos que marquen el camino a seguir en la formación?

R.Yo imparto política de empresa que, resumido, es el trabajo de la dirección general o la alta dirección. Al final es crear un futuro: imaginarlo y hacerlo realidad. Nosotros tenemos una serie de métodos que ayudan a simplificar una realidad que es muy compleja y con muchas variables. Cuando hablamos de modelos de empresas es un territorio tan amplio... De todas formas, los modelos sobre como las empresas necesitan que se trabaje hoy no van a ser como se va a trabajar dentro de diez años, seguro. Yo siempre pongo una frase que me impactó mucho cuando la leí: tenemos que estar preparados para trabajos que aún no se conocen y para solucionar problemas que aún no tenemos con herramientas que aún no se han inventado. Lo único que podemos hacer para ayudar a los chicos en ese proceso desde ya es que entiendan que tienen que ser muy flexibles, trabajar con la incertidumbre, entender cualquier realidad y enfocar el problema desde muchos puntos de vista. La realidad que vivimos en cada momento, para nosotros es lo más difícil del mundo. Lo que sí tengo claro es que trabajar con modelos ayuda a trabajar con más sosiego, con más dominio de ti mismo.

Rocío Reina e Inmaculada Zapata. / Erasmo Fenoy