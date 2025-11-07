Roban de madrugada en tres puestos del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras
La Policía Local espera que las cámaras de seguridad permitan dar con los autores del delito
Los propietarios del edificio Escalinata reclaman desde marzo al Ayuntamiento que asuma la demolición del bloque en ruinas
Tres puestos del mercado de abastos Ingeniero Torroja de Algeciras han sufrido robos durante la madrugada de este viernes que ya investigan la Policía Nacional y Local de la ciudad. El Ayuntamiento ha informado del suceso, sin especificar el alcance de lo sustraído.
Las primeras investigaciones apuntan a que los hechos se produjeron minutos después de las tres de la madrugada, cuando una o varias personas accedieron al interior del recinto a través de una de sus puertas sin que el vigilante que permanece allí se percatara.
Por parte de la Policía Local se espera que el visionado de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno permitan esclarecer los hechos y conducir a la detención del autor o autores del robo, mientras que la Policía Nacional ha tomado huellas y recopilado otros indicios.
El Ingeniero Torroja cuenta con un servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas, todos los dias del año, del que se hace cargo el Ayuntamiento. Además, tal y como se anunció durante el pleno de la pasada semana, a finales de la próxima semana se celebrará una reunión de la Junta Local de Seguridad para analizar la situación de la ciudad.
También te puede interesar
Lo último
Contenido patrocinado por Hotel Alborán
Contenido patrocinado
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas