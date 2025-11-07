Roban de madrugada en tres puestos del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras

Tres puestos del mercado de abastos Ingeniero Torroja de Algeciras han sufrido robos durante la madrugada de este viernes que ya investigan la Policía Nacional y Local de la ciudad. El Ayuntamiento ha informado del suceso, sin especificar el alcance de lo sustraído.

Las primeras investigaciones apuntan a que los hechos se produjeron minutos después de las tres de la madrugada, cuando una o varias personas accedieron al interior del recinto a través de una de sus puertas sin que el vigilante que permanece allí se percatara.

Por parte de la Policía Local se espera que el visionado de las cámaras de seguridad instaladas en el entorno permitan esclarecer los hechos y conducir a la detención del autor o autores del robo, mientras que la Policía Nacional ha tomado huellas y recopilado otros indicios.

El Ingeniero Torroja cuenta con un servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas, todos los dias del año, del que se hace cargo el Ayuntamiento. Además, tal y como se anunció durante el pleno de la pasada semana, a finales de la próxima semana se celebrará una reunión de la Junta Local de Seguridad para analizar la situación de la ciudad.