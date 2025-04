El Rinconcillo, entre la satisfacción por las obras y el temor de un nuevo colapso este verano

Algeciras/Los vecinos y comerciantes del entorno de la avenida de la Diputación, entre la carretera de la Mediana y la rotonda del Brígida, en la algecireña barriada de El Rinconcillo, se dividen entre la necesidad de que se acometan las obras para eliminar las inundaciones que se generan en el cruce donde se encuentra la iglesia y el temor de que los trabajos afecten a la vida diaria del barrio durante todo el verano y, lo que es peor, que se retrasen. Todavía tienen en la memoria que la avenida Diputación estuvo en obras más de un año y medio, lo que mantuvo estrangulada la barriada durante el verano de 2023 y obligó al cierre de los comercios de la zona.

Aunque el Ayuntamiento indicó el pasado domingo que ha informado a los comerciantes de la zona, Europa Sur ha podido comprobar que solo algunos de ellos fueron citados a una reunión para informarles de cómo se realizarán los trabajos. Tampoco se han hecho públicos los próximos cambios de dirección en algunas calles ni la situación de las paradas de autobús y de taxi cuando avancen las obras. Fuentes municipales han indicado a este diario que el equipo de Gobierno ha mantenido encuentros con todos los colectivos que se pueden ver afectados por la ejecución de las obras, a fin de informarles sobre los plazos y trabajos a realizar, y que la actuación se realizará por fases para intentar minimizar el impacto que pueda tener, y no alterar la vida de residentes, comerciantes, escolares, taxistas, transportistas y visitantes de la zona.

El cruce de la iglesia de Nuestra Señora de Los Milagros, donde se producen inundaciones. / Erasmo Fenoy

La primera de estas fases afectará al aparcamiento de Los Pulpos, que desde el lunes se encuentra vallado y este martes comenzaron los primeros trabajos. Las plazas de aparcamiento se han reducido en prácticamente dos tercios y la previsión es que permanezca así hasta principios de junio. La justificación que han dado para que se ejecuten en estas fechas es que al afectar a las redes de pluviales, debe realizarse "en los meses más secos del año". Las obras están adjudicadas desde diciembre de 2023 y el contrato con Laribar Industrial se firmó en enero de 2024.

Con el inicio de la temporada de playas, el Ayuntamiento tiene previsto liberar gran parte de la zona ocupada en el aparcamiento para actuar en el cruce entre la avenida Diputación y la carretera del Rinconcillo. Durante los meses de julio y agosto, aprovechando que no hay clases, se actuará en el tramo de la avenida Diputación junto al colegio Los Milagros, y ya al inicio del curso escolar, las obras se llevarán a cabo en el cruce entre la avenida Diputación, carretera de la Mediana y calle Cabo Blanco.

Aunque el equipo de gobierno no ha dado plazos concretos de ejecución, la Mancomunidad indicó este lunes en una nota que tendrá un plazo de 26 semanas, por lo que los trabajos finalizarían en torno al 20 de octubre en el caso de que no surja ningún contratiempo.

Las obras consistirán en la separación de las redes de fecales y pluviales, con la ejecución de nuevas redes. El presupuesto de las obras asciende a 781.630,84 euros, financiados con cargo al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Algeciras, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ministerio de Hacienda para mejorar las infraestructuras hidráulicas.

Reacciones

Los comercios que hay frente al colegio han recibido de buen grado que se vaya a poner fin a una demanda histórica debido a las inundaciones que se producen en la zona cuando llueve con abundancia. Uno de ellos es la panadería San Nicolás, donde tienen a mano un tablón de madera que colocan en la puerta cada vez que ven que puede llover. “Es que alguna vez el agua ha llegado hasta la zona donde están los hornos, así que cuando vemos que puede pasar se pone la tabla de inmediato”, explica Mari Carmen Castañeda mientras vende una barra de pan y un pan de kilo.

“Nosotros estamos informados de lo que van a hacer, pero queremos que se tenga en cuenta el paso de los clientes, que son personas mayores, y que se facilite cuando la calle esté levantada. También es importante que las obras no se retrasen porque cuando se hicieron las obras anteriores los comercios tuvieron que cerrar”, indica.

Uno de los clientes de la panadería hace referencia precisamente a esas obras. “La han dejado fatal, está todo lleno de baches porque no hicieron bien el trabajo. Solo hay que ver la cantidad de vallas que hay hasta la rotonda de la comisaría. Y el tiempo que estuvieron, que estuvo el barrio colapsado”, recuerda.

José Antonio, que regenta la tienda frente a la iglesia. / Erasmo Fenoy

Junto a la panadería, en la esquina, hay una tienda en la que no tienen el problema de inundaciones, pero dan la bienvenida a los trabajos, con sus lógicas reservas. “Nosotros no tenemos ese problema porque pusimos un escalón, aunque sí que salpica agua cuando pasa algún coche. Las obras hacen falta, pero estamos temiendo que se retrasen y porque seguramente vamos a perder clientela. Tampoco sabemos bien cómo se va a regular el tráfico, a nosotros no nos han informado, solo lo que están hablando la gente del barrio”, explica José Antonio.

En la misma acera hay una farmacia, que gestiona Carmen Vicente, que tampoco tiene información de primera mano sobre las obras. “Somos un servicio de primera necesidad y no sabemos ni lo que van a hacer ni los plazos, solo por un comunicado que puso en Facebook el Ampa del colegio. No es lógico que las obras se vayan a hacer en pleno verano, aunque seguro que es porque tienen un plazo concreto que cumplir. Ya que hacen las obras se podía aprovechar para sustituir los cables de electricidad, que ya tienen muchos años y nos podemos ver con que se nos va la luz y tenemos medicamentos que no se pueden quedar sin frío, o hacer mejoras en la acera, porque tenemos clientes muy mayores y más de uno ya se ha caído”, explica la farmacéutica.

Trabajadoras de la farmacia. / Erasmo Fenoy

En el bar Brígida, frente al aparcamiento de Los Pulpos, tampoco saben qué tipo de trabajos van a llevarse a cabo. “Un cliente le preguntó a uno de los trabajadores que desayuna aquí si van a poner una depuradora en mitad del aparcamiento”, cuenta Manuel Jesús Nevado, camarero. “Es una época muy mala para hacer las obras y va a afectar a los restaurantes que hay en la zona”, advierte.

Manuel Jesús Nevado, del bar Brígida. / Erasmo Fenoy

En Los Pulpos y El chiringuito de Juan, donde sí han sido informados por el Ayuntamiento, esperan que los plazos se cumplan. “Nos han dicho que el aparcamiento estará ocupado hasta primeros de junio. No creemos que nos afecte mucho si es así, aunque viendo lo que pasó con la obra de hace un par de años…”, indica Manuel, camarero de El chiringuito de Juan.

Manuel, camarero de El chiringuito de Juan. / Erasmo Fenoy

Los detalles técnicos

La Mancomunidad ha indicado que en estas obras se llevarán a cabo dos actuaciones principales que afectan a la red de fecales y a la de pluviales. Para la red de fecales, se instalarán 155,02 metros de tubería con un diámetro de 630 mm, que sustituirá a la existente. Otro colector recogerá las acometidas de las viviendas de la margen derecha de la avenida Diputación en el tramo afectado por las obras, que conectará con el colector anterior en uno de sus pozos, con una tubería de 68,34 metros con un diámetro de 315 mm. En el caso de la red de pluviales, se ejecutarán 224 metros de doble tubería con un diámetro de 800 mm, arquetas de conexión con redes existentes en los puntos inicial y final, pozos de registro e imbornales. Los pozos situados en la bolsa de aparcamiento se han diseñado como drenantes, con las tapas perforadas, y servirán como imbornales.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha señalado que la obra es “muy importante y viene a solventar una demanda histórica de los vecinos y comercios de la zona, a los cuales damos respuesta garantizando así su seguridad y la de sus negocios con una mejora en el servicio de las redes hidráulicas para así evitar las inundaciones que han podido producirse con anterioridad, además de ser una muestra más del compromiso medioambiental de este equipo de Gobierno, ya que se separan las aguas pluviales de las fecales”.

El pliego de condiciones técnicas de las obras recoge que la zona presenta deficiencias de gran calado, como fisuras y hundimientos en calzada por el mal funcionamiento de la red de saneamiento y la elevada carga de tráfico, y un sistema de saneamiento unitario con destino final el bombeo existente en la rotonda de Brígida, inicialmente concebido para fecales. Por este motivo, en momentos de lluvia intensa no es capaz de bombear todo el caudal que le llega.