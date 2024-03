Los retos del sector del transporte por carretera

La digitalización, la falta de personal y la burocratización son los tres retos a los que se enfrenta el sector del transporte por carretera, que en España mueve el 96% de las mercancías. Así lo explicó Carmelo González Sayas, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el almuerzo coloquio organizado esta semana por el Propeller Club de Algeciras, presidido por Juan Ureta.

González lamentó que la mayor parte de los esfuerzos del Ministerio de Transportes se centren en el ferrocarril e hizo un repaso de la futura normativa europea, centrada en la descarbonización, “aunque hay que recordar que descarbonizar no es electrificar”, destacó.

El presidente del CNTC recordó que este es el único interlocutor reconocido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y admitió que aunque en la actualidad existe calma en el sector, mostró su preocupación de que llegue una “tormenta”.

González Sayas indicó que se habla de que es un buen momento para hacer fusiones de empresas debido a las características del sector: “Hay una media de tres camiones por empresa, y hay algunas que tienen más de 1.000 camiones. Así que fijaos cuantos autónomos hay”, expuso.

“Hemos sido imprescindibles, sobre todo durante la pandemia, pero ya no lo somos. Conseguimos cosas como la prohibición de carga y descarga para los camioneros, pero ya estamos volviendo a las andadas”, reseñó.

En cuanto a la normativa europea, el presidente del CNTC indicó. “Asumimos todos lo que viene de Europa como un mal menor, pero igual tenemos que levantar la mano y decir que no. Somos la segunda potencia en Europa en transporte carretero. Igual tenemos que pedir una diferenciación por nuestro peso y seguir pelando. También hay que recordar que descarbonizar no es electrificar. Sería interesante un periodo de adaptación con la introducción de carburantes alternativos por las dificultades que hay todavía para los camiones eléctricos en cuanto a infraestructuras y autonomía”, indicó.

Como ejemplo, González Sayas explicó que una conocida marca tiene en el mercado un camión eléctrico por unos 450.000 o 500.000 euros con 500 kilómetros de autonomía. “Pero eso si no se pone el aire acondicionado, o si no lleva 40 toneladas de carga, y si no va cuesta arriba... Ya llegarán las baterías, pero mientras tanto necesitamos combustibles alternativos y ayudas para invertir en descarbonización. Ahora los clientes, sobre todo las multinacionales, nos piden saber cuanto CO2 emiten los camiones. Por eso hay que empezar a medir, pero tenemos que convencer al Ministerio para que no haya 28 calculadoras distintas en Europa”, analizó el presidente del CNTC, que recordó que habrá un Sistema de Compensación de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) para el transporte por carretera, como ya existe en los puertos europeos.

“Es imposible digerir lo que viene de Europa, España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por ejemplo, un camión podría circular por Algeciras pero no por La Línea porque cada uno legislaría a su manera. Y las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que tener un modo de transporte ecológico para que vayan a la fábrica”, destacó.

En cuanto a digitalización, el presidente del CNTC recordó que había 110 millones de euros de fondos Next Generation, de los que 90 siguen sin ser solicitados. “Parte de ellos deben ser para renovar tacógrafos de camiones. Hay que recordar que ir a Gibraltar es hacer internacional y hay que poner tacógrafos de segunda generación a partir de enero”, explicó.

Carmelo González también expuso los problemas generados por la crisis del mar Rojo. “Hay incertidumbre en los puertos por la caída de la actividad de un 20%. Es la falta de actividad lo que nos predispone a bajar las tarifas”, destacó.

La falta de zonas de aparcamientos para los chóferes y la necesidad de formación de camioneros fue otro de los puntos que abordó el presidente del comité. “Se puede agilizar la entrada de conductores de terceros países en España, por ejemplo con acuerdos con países de Latinoámerica. Aunque sé que una empresa de Zaragoza tuvo un problema cuando los camioneros no fueron un día a trabajar porque en su país de origen cuando llueve no circulan. Tenemos que cuidar a los conductores porque hay un déficit importante, y sin ellos las mercancías no salen”, dijo González Sayas.

En el turno de preguntas, los asistentes le trasladaron su preocupación por el aumento de la masa máxima autorizada (MMA) de 40 a 44 toneladas y su impacto en el precio de los servicios, la falta de zonas de aparcamiento y descanso para camioneros en el Campo de Gibraltar o la “competencia desleal” de empresas españolas establecidas en Marruecos.