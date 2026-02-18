Renfe restablece la conexión Algeciras–Madrid con un servicio alternativo por carretera

Viajeros bajan del autobús en Antequera Santa Ana para esperar al tren que les llevaría a Madrid.

Renfe ha restablecido este miércoles la conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid mediante un servicio alternativo por carretera, debido a las incidencias registradas en la línea Algeciras–Bobadilla tras el último temporal, que ha provocado daños en la infraestructura.

El plan especial de transporte contempla un servicio combinado de autobús y tren, con un trayecto por carretera entre Algeciras, San Roque, Ronda y Antequera Santa Ana, desde donde los viajeros continúan su viaje en tren AVE hasta Madrid, una vez reanudada la circulación en la línea de alta velocidad Madrid–Andalucía.

Según ha informado la compañía, se han habilitado dos servicios diarios, uno por sentido, con salida de Madrid a las 9:35 horas y de Algeciras a las 16:45 horas. Este dispositivo provisional implica un incremento en los tiempos habituales de viaje, al requerir trasbordos y desplazamientos por carretera.

Debido a los desperfectos ocasionados por el temporal, el trayecto entre Málaga y Antequera Santa Ana se realizará íntegramente en autobús, sin permitir el transporte de bicicletas, mascotas ni menores no acompañados. Mientras tanto, Adif mantiene activos los trabajos de reparación para recuperar cuanto antes el tramo afectado.

Renfe ha informado a los viajeros a través de mensajes personalizados, avisos en la venta de billetes y sus canales habituales, y mantiene activadas las opciones de cambio y anulación sin coste adicional para los usuarios afectados.

Dos opciones de viaje con enlace en Antequera

Además de este servicio, Renfe ofrece otras dos opciones diarias de viaje entre Algeciras y Madrid, ambas con enlace en Antequera, con los siguientes horarios y características:

Salida 05:30 – Llegada 13:53 (8 h 23 min). Trayecto hasta Antequera y enlace con AVE hasta Madrid. Duración del enlace: 2 h 44 min.

Trayecto hasta Antequera y enlace con hasta Madrid. 2 h 44 min. Salida 10:20 h – Llegada 18:39 h (8 h 19 min). Trayecto hasta Antequera y enlace con AVE hasta Madrid. Duración del enlace: 2 h 21 min

Renfe ha agradecido la comprensión de los viajeros y recuerda que la prioridad es garantizar la seguridad de las circulaciones, mientras continúan las labores de reparación de la infraestructura dañada.