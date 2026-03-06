Algeciras refuerza su presencia en TecnoSocial 2026 con cuatro participaciones centradas en innovación social

Algeciras volverá a tener un papel destacado en la nueva edición de TecnoSocial 2026, el congreso andaluz de innovación tecnológica aplicada a los servicios sociales, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo en la Universidad de Málaga. El municipio, según informa el Ayuntamiento en un comunicado, participará en cuatro espacios diferentes del programa oficial, una presencia que refleja su implicación en este foro regional al mismo tiempo que consolida la posición de la ciudad como referente en el desarrollo de la innovación social.

En el apartado de comunicaciones seleccionadas, el Ayuntamiento presentará el proyecto “Feria Segura: Prevención e Innovación Social en Eventos Públicos”, una iniciativa impulsada desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social que aborda la prevención de situaciones de riesgo y la promoción de entornos seguros en celebraciones multitudinarias, integrando herramientas de intervención social y sensibilización ciudadana.

A esta participación se sumará la presencia de dos iniciativas en el espacio reservado a pósteres científicos. Por un lado, el proyecto “Costureando”, desarrollado dentro del programa ERACIS+, centrado en procesos de inclusión social y participación comunitaria. Por otro, el “Taller de convivencia vecinal”, una propuesta orientada a reforzar la cohesión social y la mediación en barrios.

La agenda institucional de la ciudad en el congreso se completará el viernes 20 de marzo con la participación municipal en la mesa de debate titulada “Experiencias innovadoras en ERACIS+”, en la que el municipio expondrá su modelo de coordinación entre los servicios sociales municipales y entidades del tercer sector.

Un compromiso de larga trayectoria

La participación de Algeciras en TecnoSocial se ha mantenido de forma continuada desde las primeras ediciones del encuentro. En la inauguración del congreso, el Consistorio ya obtuvo reconocimiento por el taller “Un niño, una guitarra, un corazón”, además de presentar iniciativas como Garage Lab, vinculadas a proyectos de inclusión social y desarrollo comunitario.

En la edición anterior, el Ayuntamiento presentó la campaña Mayores, échale un ojito, orientada a la sensibilización social y la protección de las personas mayores frente a situaciones de vulnerabilidad.

Para la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, la presencia en cuatro espacios del congreso supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por los servicios municipales en ámbitos como la prevención, la convivencia comunitaria o la inclusión social. Conesa subraya que participar en un foro especializado como TecnoSocial 2026 “demuestra el compromiso real de Algeciras con la innovación social y con la mejora continua de nuestros servicios sociales”.

Los responsables municipales señalan que la continuidad en este tipo de encuentros permite compartir experiencias con otras administraciones y entidades, al tiempo que facilita la incorporación de nuevas metodologías de intervención social.

En este sentido, han destacado especialmente la mesa de debate del día 20 como una oportunidad para visibilizar el modelo de coordinación que el Ayuntamiento desarrolla en el marco de ERACIS+, basado en el trabajo en red y la implicación de organizaciones del tercer sector.

El congreso TecnoSocial reúne cada año a administraciones públicas, universidades y entidades sociales para analizar los retos actuales de los servicios sociales enfocándose en digitalización, la innovación metodológica y el desarrollo de nuevas herramientas de intervención. En este contexto, la participación reiterada de Algeciras en el encuentro andaluz refuerza la proyección del municipio como espacio activo en la puesta en marcha de iniciativas orientadas a mejorar la atención social y el bienestar de la ciudadanía.