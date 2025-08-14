Reencuentro entre flores, sal y devoción: la Virgen de la Palma recorre el centro de Algeciras

La Plaza Alta de Algeciras se viste de fiesta para recibir un año más a la Virgen de la Palma, patrona de la ciudad. Alfombras de sal y arcos de flores de papel blanco decoraban el inicio del recorrido, preparando el ambiente para la procesión que partió a las 20:00 desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma.

El cortejo procesional cuenta con la participación de todas las hermandades locales, la corporación municipal encabezada por el alcalde José Ignacio Landaluce, así como representantes de los diferentes cuerpos de seguridad. También destaca la presencia de numerosos jóvenes, entre monaguillos, acólitos, costaleros y mantillas, que contribuyeron al solemne acto.

El paso de la Virgen de la Palma se encuentra ricamente adorando con nardos, ofrecidos por los devotos y fieles que, durante la mañana, acudieron al templo a rendir homenaje a la patrona. La Plaza Alta se llena de color gracias al trabajo de los grupos jóvenes de las diferentes hermandades de la ciudad, quienes dispusieron en la mañana alfombras de sal para el recorrido de la tarde.

La procesión se dejará sentir en las calles del centro de la ciudad. Alfonso XI, Blas Infante, Regino Martínez Muñoz Cobos, Colón, General Castaños y Radio Algeciras esperan al público antes de que la imagen regrese a la Plaza Alta y vuelva a su templo.

El acompañamiento musical corre a cargo de la Banda de Música Maestro Agripino Lozano, la Cruz Roja de San Fernando; y durante el recorrido se podrá disfrutar de las actuaciones de la Tuna de Peritos de Algeciras, además de las voces de Carmen Navarro y del Coro Sal y Arena, para poner ritmo y emoción a la tradicional cita religiosa de la ciudad.