Recordando a algunos alcaldes de Algeciras

Desde 1755, cuando el rey Fernando VI -de breve reinado- creó el Ayuntamiento de Algeciras y lo hizo municipio independiente de San Roque, mucho ha llovido y muchos han sido los alcaldes de la ciudad. Hoy vamos a recordar algunos del siglo XX a los que todavía hoy se les recuerda por su buena gestión, a pesar de las limitaciones del presupuesto y la falta de recursos crónica que padece la ciudad.

Juan Guadalupe Sánchez es un alcalde casi olvidado. Y eso que fue regidor local dos veces, una en 1905 y otra entre 1909 y 1910. Guadalupe, a decir de sus contemporáneos, fue un alcalde responsable cuya gestión fue elogiada con una personalidad que se salía de los patrones comunes. Aquí lo tenéis en dos fotos. Una en formato grande, vestido de gala para recibir al rey Alfonso XIII en una de sus visitas a Algeciras, y en una imagen más pequeña sacada de un recorte de prensa, vestido menos solemne pero igualmente formal.

Dos imágenes de Juan Guadalupe Sánchez.

En la segunda imagen os presento a otro alcalde algecireño, vestido de etiqueta, con su medalla corporativa, sombrero de copa y la vara que representa su autoridad municipal. Protocolariamente elegante, se muestra listo para un acto oficial importante, la visita del gobernador de Gibraltar al gobernador militar del Campo de Gibraltar, donde asistían las máximas autoridades algecireñas y algunas gibraltareñas. Este alcalde era Ricardo Rodríguez Gamba y en su mandato se llevó a cabo la apertura de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en el año 1910, por iniciativa municipal (hoy llamada Escuela de Arte Algeciras bajo competencias de la Junta de Andalucía). De este alcalde existe numerosa descendencia en la ciudad, muchos tan sensibles a la cultura como lo fue Rodríguez Gamba. Además, se da la circunstancia de que este alcalde era hijo de otro personaje que fue concejal, Ricardo Rodríguez España.

Por cierto, si os fijáis alguna vez cuando algún alcalde actual lleva la vara y la apoya en el suelo a modo de bastón, se trata de un uso totalmente inapropiado. No es un bastón, es una vara que representa su autoridad y debe ser arrastrada por el suelo de la calle.

Ricardo Rodríguez Gamba.

Y siguiendo con los recuerdos, llegamos a José Ángel Cadelo Rivera, cuyo mandato fue de 1976 a 1979. Alcalde culto, asequible, buen organizador, abogado de profesión y de raíces algecireñas, nos dejó en 2012. En la imagen lo vemos con un elegante traje oscuro de raya diplomática recibiendo al rey Juan Carlos I al que hace entrega simbólica de la vara de alcalde, gesto de cortesía que habitualmente se al monarca en sus visitas a ciudades. Este ofrecimiento de la vara tuvo lugar en la Plaza Alta, delante del Real Casino de Algeciras.

Los reyes de España también llevan el título de reyes de Algeciras, o "de las Algeciras", aunque aquel reino abarcaba un territorio mucho más extenso que el actual municipio. Era un antiguo reino que fue integrado en el proceso de la llamada Reconquista. Pero volviendo a nuestro tema y resumiendo, con Cadelo encontramos a un "hombre bueno" -en el sentido medieval del término y también en su sentido contemporáneo- que gobernó Algeciras como mejor pudo y supo, siendo una persona de consenso y diálogo. Durante su periodo se inauguró el Hospital Punta de Europa, comenzó a contar Algeciras con estudios universitarios de la UNED y se abrió el acceso a las mujeres a la Policía Local.