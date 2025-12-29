Reabierta al tráfico la calle Trafalgar de Algeciras tras la reparación de un hundimiento en la calzada

El Ayuntamiento de Algeciras ha acometido este lunes trabajos de reparación de un socavón en el firme de la calle Trafalgar, en su confluencia con Pablo Mayayo, que ha mantenido cortado el tráfico buena parte de la jornada. Una vez comprobado el alcance de los daños y realizadas las actuaciones necesarias en la red, la calle ha quedado reabierta al tráfico durante la tarde, restableciéndose con normalidad los accesos tanto a la vía como a los estacionamientos de la zona.

La empresa municipal Emalgesa ha señalado que en las próximas semanas se procederá al remate definitivo de la actuación con el asfaltado del tramo afectado, con el objetivo de dejar el firme en perfectas condiciones.