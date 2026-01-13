'Una quinta portuguesa' da al algecireño Manolo Solo su quinta nominación al Goya

El actor Manolo Solo, nacido en Algeciras y criado en Los Barrios, ha obtenido este martes su quinta nominación al Goya. En esta ocasión, la Academia reconoce su interpretación en Una quinta portuguesa, el drama psicológico hispano-portugués escrito y dirigido por Avelina Prat. María de Medeiros, nominada a mejor actriz de reparto, y Branka Katić aparecen también en la película, que se estrenó en el Festival de Málaga el 17 de marzo de 2025, y llegó a los cines españoles el 9 de mayo de 2025, distribuido por Filmax.

Una quinta portuguesa cuenta la historia de Fernando (Manolo Solo), un profesor de Geografía cuya vida queda destrozada cuando su esposa, la inmigrante serbia Milena, desaparece sin dejar rastro. Cuando la investigación policial concluye que Milena ha vuelto a Serbia, Fernando, desconcertado y devastado, decide irse a Portugal para empezar de cero. Allí, conoce a Amalia (Maria de Medeiros), una mujer que también busca huir de su pasado. El tercer Goya al que aspira la película puede obtenerlo Avelina Prat por el guión original.

En la categoría de mejor actor protagonista, además de Manolo Solo, han sido nominados Alberto San Juan por La cena, Jose Ramon Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos y Miguel Garcés por Los domingos.

Cartel de Una quinta portuguesa. / E.S.

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, con once, incluidas las categorías de mejor película y mejor director, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona.

Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve nominaciones, y La cena, de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como han desvelado la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español en la Academia del Cine.

Junto a Sorda, de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua por 'Los domingos', Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'Maspalomas', Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirat y Albert Serra por Tardes de soledad.

En número de nominaciones, siguen Sorda, El cautivo, de Alejandro Amenábar y Los tigres, de Alberto Rodríguez, con siete; Romería con seis, y Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, con cinco.

Como actriz protagonista están Ángela Cervantes por La furia, Patricia López Arnaiz por Los domingos, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.

En cuanto a los actores de reparto, optan a galardón Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas, Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda.

Como nominadas a mejor actriz de reparto figuran Elvira Mínguez por La Cena; Nagore Aramburu, por Los domingos; Miryam Gallego, por Romería; Elena Irureta, por Sorda; y María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.

A esta edición han optado 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podían ser nominados ascendía a 48.

Biografía

Manuel Jesús Fernández Serrano, conocido artísticamente como Manolo Solo, es uno de los actores más versátiles y respetados del cine español contemporáneo. Nacido en Algeciras en 1964 y criado en Los Barrios antes de trasladarse con su familia a Sevilla, Solo combina una larga trayectoria artística con una presencia constante en el panorama cinematográfico español.

Antes de dedicarse al cine, Manolo Solo fue músico: formó parte de varias bandas de rock en Sevilla como vocalista y bajista en los años 80 y 90.Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla y se formó como actor en el Instituto de Teatro de Sevilla, aunque no llegó a finalizar esa formación. Su carrera comenzó en el teatro a finales de los años 80 y, tras años de experiencia en televisión y teatro, dio el salto a la gran pantalla a principios de los 2000.

Manolo Solo ha trabajado con directores de primera línea y ha participado en películas tan variadas como El laberinto del fauno, Celda 211, La isla mínima o El buen patrón, destacándose por su capacidad para interpretar personajes intensos, complejos y memorables. Su filmografía supera las 40 películas y también incluye destacados papeles en televisión y teatro.

En 2017, ganó el Goya a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Tarde para la ira, consolidándose como una de las voces más potentes de su generación. Antes de 2026, había sido nominado en tres ocasiones, en 2016 aspiró al premio a mejor actor de reparto por B, la película y en 2022 por El buen patrón. En 2024 fue nominado a mejor actor protagonista por Cerrar los ojos.

Además de los Goya, Solo ha sido reconocido en numerosas ceremonias de premios y festivales, incluidos premios de la Unión de Actores y galardones en festivales como Islantilla o Málaga, consolidándolo como una figura clave del cine español.