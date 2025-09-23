El Puerto de Algeciras refuerza los controles sanitarios por un foco de rabia en Ceuta

El Puerto de Algeciras ha intensificado los controles sanitarios sobre animales domésticos en respuesta al foco de rabia canina detectado en Ceuta. Esta medida se ha adoptado en coordinación con las autoridades sanitarias, después de que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno ceutí estableciera el nivel 1 de alerta. El objetivo es reforzar la prevención, vigilancia y control de la enfermedad, en el marco del Plan de Contingencia para el Control de la Rabia en Animales Domésticos en España, diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las principales medidas adoptadas en el puerto son la exigencia de la cartilla o pasaporte sanitario en vigor para todos los perros, gatos y hurones., y una vigilancia especial sobre todos los animales que transiten entre Ceuta y Algeciras.

Esta alerta se activó tras la confirmación de un caso de rabia en Ceuta, donde un perro infectado mordió a un menor. Como consecuencia, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha suspendido las actividades de caza, ha cerrado temporalmente el parque de perros y ha decretado la vacunación obligatoria para animales menores de 12 meses o que no hayan sido revacunados en el último año.

La Consejería de Salud de Ceuta recuerda que la vacunación antirrábica en vigor es la principal medida de protección y hace un llamamiento a los viajeros para que colaboren y cumplan con las normas establecidas, a fin de salvaguardar la salud pública y la seguridad animal.