El Puerto de Algeciras recibe al velero de tres mástiles 'Stad Amsterdam'

El puerto de Algeciras recibe este viernes al velero de tres mástiles Stad Amsterdam (Ciudad de Ámsterdam en castellano), que llega con pasajeros tras cruzar el Atlántico desde Boston (Estados Unidos), haciendo escala en las islas Azores (Portugal). El navío es un clíper, una variedad de velero del siglo XIX, construido en el Astillero Damen (Países Bajos) en el año 2000.

Desde la costa Este de Estados Unidos hasta las Azores, el barco ha navegado 1.427 millas náuticas en 124 horas, con una velocidad promedio de casi 15 nudos. Es decir, ha recorrido el tramo atlántico entre ambas localizaciones en unos cinco días. La tripulación se encuentra en un viaje denominado "Travesía oceánica parte 2", un paquete de viaje ofertado en la página web del velero que tiene como siguiente destino, tras su parada en Algeciras, el puerto de Ibiza, al que llegaran de forma estimada el día 7 de junio a las 10:00.

𝗧𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗱𝘆 𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴! 𝗕𝘂𝘁 𝗶𝘀 𝗶𝘁 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱?



From Boston to the Azores, the Clipper sailed 1427 nautical miles in 124 hours! Her best run from noon till noon was record breaking 353 NM with an average speed of nearly 15 knots! pic.twitter.com/jxQ12Q6dof