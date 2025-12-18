El Puerta Europa de Algeciras, contra la adicción a los móviles: 95.494 minutos sin pantallas

La campaña Zona Cero Pantallas del Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras se ha saldado con 95.494 minutos sin pantallas, el equivalente a 1.591 horas o lo que es lo mismo 66 días completos, gracias a la implicación de más de 1.345 familias. Esta iniactiva ha permitido sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia bajo el lema Desconectar para reconectar con actividades enfocadas en dar herramientas a las familias para fomentar el buen uso de las pantallas, disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia.

El Puerta Europa ha participado en este evento promovido por Castellana Properties a nivel internacional en todos sus centros. Esta iniciativa propuso un reto de desconexión a las familias, dejando sus móviles aparcados durante el tiempo que estuvieran en los diferentes centros comerciales. En ese tiempo sin pantallas, padres e hijos depositaron voluntariamente sus dispositivos en taquillas y participaron en actividades, juegos y talleres organizados en los propios centros, para disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia.

La campaña se ha consolidado como un espacio de escucha activa a familias, con la participación de Sara Noguera (Kimudi), especialista en crianza respetuosa, divulgadora de crianza, musicoterapeuta, cuentoterapeuta, escritora de libros de crianza y cuentos para la infancia y al mando del proyecto Kimudi, centrado en el acompañamiento en crianza respetuosa de las familias. Gracias a estos encuentros, y a la colaboración de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, las familias han podido conocer de primera mano los efectos del uso excesivo de pantallas y acceder a herramientas prácticas para acompañar a sus hijos hacia un entorno digital más equilibrado y seguro.

De estos encuentros se desprende una conclusión compartida: el debate no es pantallas sí o no, sino cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. Durante las charlas realizadas en Puerta Europa, como en el resto de centros comerciales en España y Portugal en los que se desarrolló la iniciativa, coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

La zona cero pantallas del Puerta Europa de Algeciras. / Vanessa Pérez

Las familias han manifestado preocupaciones comunes que se repiten independientemente del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento.

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

Acompañamiento, ejemplo y vínculo, factores clave

Los expertos también compartieron pautas de actuación, coincidiendo en que el uso de pantallas en la infancia responde en muchos casos a factores estructurales y emocionales, como la conciliación laboral, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de interés por parte de las familias.

Por ello, recomiendan empezar por el ejemplo adulto, ya que la reducción del uso de pantallas por parte de los padres tiene un impacto mayor que cualquier norma. Entre las pautas consensuadas destacan establecer pocas normas claras y estables, como evitar pantallas en las comidas, durante el estudio o por la noche, y retrasar en lo posible el acceso a smartphones y redes sociales.

En la adolescencia, los expertos subrayan la importancia de priorizar el vínculo frente al control, fomentar la conversación, ofrecer alternativas saludables al ocio digital y acompañar a los menores ante cualquier dificultad, entendiendo el error como parte natural del aprendizaje.