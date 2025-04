El puente peatonal del río Pícaro en Algeciras sigue desplazándose y su futuro está en el aire

Algeciras/El puente peatonal sobre el río Pícaro en Algeciras sigue sufriendo desplazamientos. La base que sustenta la estructura se ha movido tres centímetros en la última semana, según han informado los técnicos municipales durante una reunión celebrada este martes con representantes de la urbanización Los Camarotes. Ante esta situación, el Ayuntamiento mantiene cerrada la pasarela por motivos de seguridad y advierte de que seguirá clausurada al menos hasta final de verano.

Los delegados municipales de Medio Ambiente, Javier Vázquez; Participación Ciudadana, Jorge Juliá; y Urbanismo, Yéssica Rodríguez, junto con técnicos de sus respectivas áreas, han trasladado a los vecinos los pasos que está dando el Consistorio para evaluar los daños y encontrar una solución viable. Los especialistas han explicado que el desplazamiento del puente es consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos meses, que han provocado un aumento del caudal del río y el consiguiente daño en los cimientos de la estructura.

Según los técnicos, los daños que han obligado al cierre del puente "no eran previsibles". Antes del temporal, el Ayuntamiento ya había previsto una intervención para la reparación de los desperfectos visibles en la pasarela, centrada en la renovación de maderas y barandillas, así como en el tratamiento del óxido y el pintado de las estructuras metálicas. Sin embargo, el reciente problema afecta a la cimentación y es independiente del deterioro superficial detectado previamente.

"El pilotaje sobre el que se asienta la pasarela no era el adecuado", han reconocido los técnicos, aunque han insistido en que el fallo estructural es consecuencia del diseño original de la obra y no de la falta de mantenimiento. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha intensificado las inspecciones para analizar la evolución de los movimientos y determinar la mejor forma de proceder.

Las opciones sobre la mesa siguen abiertas. Los responsables municipales no descartan ninguna posibilidad: desde la reparación de la pasarela si la estructura lo permite hasta su demolición para construir un nuevo puente. No obstante, los vecinos han planteado varias alternativas que, según los responsables técnicos, no son viables ni económica ni estructuralmente.

En las próximas semanas, los estudios técnicos determinarán si la estructura actual puede salvarse o si es necesario un nuevo proyecto. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha advertido que podría ser necesario apuntalar el puente y cerrar el paso bajo la pasarela como medida de seguridad adicional. La decisión final se tomará en un plazo aproximado de mes y medio.