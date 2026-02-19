Algeciras al alcance de todos: cinco rutas para recorrer su historia y patrimonio

Algeciras abre sus puertas al pasado y al patrimonio con una nueva publicación de Mario Ocaña Torres que permitirá descubrir la ciudad de manera amena y didáctica. Este jueves, 19 de febrero, en la sede del Instituto de Estudios Campogibraltareños, situada en el edificio de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se presentará oficialmente la guía Un par de horas en... las iglesias y las calles de Algeciras elaborada gracias al impulso del director de la entidad, Ángel Sáez.

Se trata de un trabajo conciso que busca ofrecer una visión completa de la historia y del patrimonio histórico, artístico y natural que aún se conserva en Algeciras y su entorno más cercano. La publicación se dedica, in memoriam, a Luis Alberto del Castillo Navarro, primer director del IECG, poeta, historiador y personalidad emblemática de la comarca. “Seguramente se sentiría orgulloso de ver este trabajo sobre su ciudad, a la que siempre quiso tanto”, asegura el autor, recordando su compromiso con la preservación del patrimonio local.

Rutas que reviven la memoria urbana

La guía organiza cinco rutas temáticas: tres a pie, dos en bicicleta y una en coche. Cada recorrido incluye mapas precisos, coordenadas geográficas e ilustraciones fotográficas que facilitan su realización a cualquier público.

Las rutas a pie se centran en el núcleo urbano histórico, comprendido entre la bahía, el río de la Miel, el Secano y la actual Avenida Blas Infante, incorporando la Villa Vieja al otro lado del río. Este espacio conserva gran parte del patrimonio arquitectónico del siglo XX. A lo largo de estas rutas, el visitante puede caminar por calles que reflejan el plano urbano original, pese a la destrucción de edificios antiguos y la construcción de nuevos inmuebles. La memoria urbana se mantiene viva en la geometría de las calles, lo que permite imaginar las murallas musulmanas, las fábricas de salazones romanas o los arcos de herradura que hoy solo existen en la imaginación.

Los itinerarios conducen al recorrido de los principales edificios religiosos, civiles y militares que marcaron el renacimiento de la ciudad. “No ha sido fácil conservar el patrimonio urbano de Algeciras”, reconoce el autor, señalando que la especulación inmobiliaria y el desarrollismo de los años sesenta han contribuido a su pérdida.

Edificio del Gobierno Militar. / s

Rutas al aire libre: naturaleza y patrimonio sobre ruedas y en coche

Los itinerarios en bicicleta atraviesan los carriles de Las Corzas y del Monte de la Torre, ofreciendo a los cicloturistas vistas espectaculares de los bosques del Parque Natural de Los Alcornocales, la bahía de Algeciras y el estrecho de Gibraltar. Gracias a estos recorridos, es posible disfrutar de la riqueza paisajística de la comarca en cualquier estación del año.

Por su parte, la ruta en coche sigue la costa algecireña desde la Torre del Almirante, al norte, hasta Punta Carnero, al sur. El trayecto combina historia y paisaje, pasando por fortificaciones medievales, torres almenaras, fuertes del siglo XVIII, cementerios históricos, instalaciones antiguas para la caza de ballenas y faros que protegieron a los navegantes. Desde estos puntos, los visitantes pueden contemplar vistas privilegiadas de las playas y la bahía, con el Peñón de Gibraltar como testigo constante, cambiando de color a lo largo del día.

Faro de Punta Carnero.

La guía concluye con un detallado catálogo de los principales edificios y elementos patrimoniales de Algeciras, ordenados cronológicamente. Aquí, el lector puede aprender sobre las industrias de salazón de Iulia Traducta, las defensas medievales, los principales edificios de arquitectura civil, religiosa, hospitalaria y militar, incluyendo la influencia de la arquitectura inglesa y los ejemplos de arquitectura industrial.

En definitiva, esta publicación no solo pretende informar y educar sobre la historia de la ciudad, sino también fomentar el interés por recorrerla, conocerla y redescubrir sus rincones más emblemáticos. Una invitación abierta a vecinos y visitantes para reconectar con la memoria, la cultura y la belleza de Algeciras.