El PSOE anticipa el voto en contra al presupuesto de Algeciras que califica como "falto de ilusión"

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha anunciado este martes que votará en contra del presupuesto municipal que el equipo de gobierno llevará al pleno del próximo 21 de febrero. La secretaria general de los socialistas, Rocío Arrabal, ha calificado las cuentas de decepcionantes y falsamente austeras, así como "faltas de ilusión".

“Detrás de la propaganda, del autobombo y de los anuncios grandilocuentes de este alcalde está la realidad, la que revela el análisis de unas cuentas que, un año más, se olvidan de las barriadas y de problemas tan acuciantes como el de la vivienda, y que, desde luego, no van a servir para resolver las enormes carencias que acumula una ciudad como Algeciras, empezando por el deterioro de los servicios públicos”, según los socialistas.

Para los socialistas, son las cuentas de un Ayuntamiento "casi en quiebra, incapaz de pagar en tiempo y forma a los proveedores y en el que la deuda a largo plazo sigue creciendo".

A falta de cuadros y datos específicos aportados por el gobierno local, los socialistas sostienen que la mitad del presupuesto se destina a gastos de personal consolidado "incluyendo el millón de euros anual que cuestan los 23 cargos de supuesta confianza del alcalde" mientras que unos 3 millones de euros se destinarán a inversiones, si bien el Gobierno local del PP había cifrado esta partida en 5,2 millones.

"La realidad de los números demuestra que no es verdad que el presupuesto 2025 contenga incrementos en servicios esenciales básicos para mejorar la vida de la gente, como la atención a los mayores y a los dependientes, la limpieza, el estado de las barriadas o la seguridad ciudadana. Por ejemplo, por más que las busquemos, en el presupuesto no aparecen las nuevas plazas anunciadas para la Policía Local, no aparecen ni buscándolas con lupa”, ha señalado Arrabal, quien también advierte del descenso en la dotación de partidas como el apartado de vías públicas, con 300.000 euros menos sobre 2024, o la partida destinada a alumbrado, que baja en 1 millón de euros.

La portavoz socialista ha censurado que se mantenga el olvido a las barriadas, al tiempo que se “conforma” con las “migajas” de la Diputación provincial. “Mientras que a La Línea le cae una lluvia de millones, aquí nos venden como un logro que nos den 1 millón de euros para asfaltado de calles, con todas las que hay llenas de grietas y boquetes, que no son pocas, y medio millón para barandillas”, ha criticado. “Digan lo que digan, el de 2025 no es un buen presupuesto para una ciudad como Algeciras, como tampoco lo fue el de 2024. Es claramente un presupuesto falto de ambición y de ilusión", ha zanjado.