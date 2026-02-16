El PSOE de Algeciras considera urgente la actualización del Plan Municipal de Emergencias

El PSOE de Algeciras considera prioritario que se acometa cuanto antes la actualización del Plan Municipal de Emergencias, que no se revisa desde 2018 y que, por tanto, se ha quedado obsoleto y fuera del marco normativo actual. Así lo ha señalado este lunes el secretario de Organización del PSOE local y viceportavoz municipal, Fran Fernández, quien ha alertado de que la ciudad ha tenido que hacer frente a los recientes temporales "con un plan que no se ajusta ni a la realidad actual del municipio ni a la normativa autonómica vigente".

Fernández ha recordado que el gobierno local no ha cumplido aún con la normativa aprobada en 2024 por la Junta de Andalucía, que obliga a actualizar los planes municipales de emergencias conforme al nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía. Según ha indicado, "esta falta de adaptación supone un riesgo añadido para la seguridad de la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia".

El viceportavoz socialista ha señalado que los efectos del reciente tren de borrascas que ha azotado Algeciras y al conjunto del Campo de Gibraltar "han puesto aún más de manifiesto la necesidad de contar con recursos suficientes en materia de prevención y seguridad, así como con un plan actualizado que permita actuar con garantías ante cualquier eventualidad". Además, ha subrayado que la actualización del plan "no es solo una obligación legal, sino una necesidad operativa fundamental, ya que el entorno, los recursos disponibles y la normativa cambian constantemente, y seguir funcionando con un documento desfasado incrementa el riesgo para la población".

Fernández ha mostrado además su extrañeza por el hecho de que este asunto no se abordara en la Comisión de Seguridad celebrada este lunes, pese a la actualidad e importancia de los recientes temporales, y ha ofrecido la colaboración del Grupo Socialista para empezar a trabajar en esta actualización en las próximas comisiones.

El PSOE ha anunciado que seguirá reclamando de forma insistente la renovación del plan, que de acuerdo con la normativa actual debería pasar a denominarse Plan Territorial de Emergencias de Ámbito Local, y también que los próximos presupuestos municipales incluyan un refuerzo de los recursos destinados tanto a la Policía Local como a Protección Civil.

Fran Fernández asegura que se trata de "un asunto prioritario y de máxima importancia que no puede seguir demorándose". También ha trasladado el agradecimiento del PSOE algecireño a todos los servicios de emergencias, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil "por su compromiso y esfuerzo durante los peores días del temporal, así como a los trabajadores de los servicios públicos esenciales, como Parques y Jardines, Limpieza y Dependencia, que desempeñaron su labor en condiciones meteorológicas muy adversas". También ha felicitado a los agentes de la Policía Local por su rápida actuación la pasada semana, cuando lograron salvar la vida de tres vecinas en una situación de riesgo por inhalación de gases.