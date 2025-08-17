El PSOE de Algeciras reclama mayor reconocimiento para Ramón Puyol y Manuel Sánchez Arcas

El PSOE de Algeciras exige al alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), que cumpla la Ley de Memoria Democrática, tras detectar un “claro desequilibrio” en el reconocimiento de figuras históricas locales en el Museo Municipal y en la ciudad.

Luis M. García, secretario de Memoria Democrática del PSOE local, denuncia que Ramón Puyol, pintor y cartelista antifascista algecireño, autor del célebre cartel republicano No pasarán y del mural de la Exposición Internacional de París de 1937, recibe un espacio muy reducido en el museo, frente a la destacada colección de dibujos de José Román, de visión crítica con la República.

Asimismo, el PSOE recordó que el gobierno local aún no ha dado cumplimiento a la moción aprobada hace meses que solicitaba la colocación de una placa en honor a Manuel Sánchez Arcas, arquitecto coautor del Mercado Ingeniero Torroja, así como la puesta en valor del paraje de Las Pantallas como Lugar de Memoria y un reconocimiento a los algecireños víctimas del campo nazi de Mauthausen.

García insta al Ayuntamiento a iniciar los contactos necesarios con los depositarios del legado artístico de Puyol para garantizar que su obra tenga el espacio que merece, tanto de manera permanente como a través de exposiciones temporales, reconociendo así su contribución artística y su compromiso antifascista durante la Guerra Civil.