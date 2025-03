El PSOE de Algeciras pide que se incluya en el Presupuesto municipal un millón y medio para el arreglo de las barriadas

El PSOE de Algeciras ha registrado un total de 29 alegaciones al Presupuesto municipal para 2025, que tendrán que ser debatidas y votadas por el pleno de la Corporación antes de la aprobación definitiva del documento. La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, Rocío Arrabal, ha desgranado este miércoles en rueda de prensa dichas alegaciones, que tienen el objetivo de “mejorar y cuadrar” el documento elaborado por el gobierno local del PP y reclamar que “se actúe con coherencia política y se cumpla con lo prometido”.

Los socialistas algecireños presentan estas alegaciones con el ánimo de seguir llevando a cabo una labor de oposición “constructiva, crítica y útil a la ciudadanía” y convencidos de que “hay mucho margen de mejora” en un Presupuesto “decepcionante” y cuyos ingresos “salen, en un 60%, de nuestros impuestos, del impuestazo Landaluce”. Por ello, instan al PP a “reflexionar” y “tener en cuenta” estas alegaciones, que pretenden “contruibuir a mejorar la vida de la gente, acabar con el abandono de las barriadas y reforzar servicios públicos e inversiones”, con partidas concretas que “pongan fin a varios de los compromisos incumplidos del alcalde”.

El primer bloque de alegaciones del Grupo Socialista agrupa propuestas encaminadas a "elevar el bienestar de los algecireños y algecireñas" y se basa en la necesidad de que por parte del gobierno local se asuma la “voluntad política”, y también la “coherencia política”, de cumplir los reglamentos y los acuerdos aprobados en pleno. Una de las alegaciones de este primer bloque pasa porque se recoja una partida “suficiente“ para la cofinanciación de la segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo, ya que los Presupuestos inicialmente aprobados no contemplan “ni un euro para una obra que lleva años comprometida, y que debe empezar sin más demora, máxime teniendo en cuenta que el 50% lo pone ya el Ministerio de Hacienda”.

Otra de las alegaciones de este grupo, según continuó detallando Arrabal, tiene que ver con lo que considera uno de los grandes problemas de la ciudad: el alto índice de desempleo, actualmente de un 26%, lo que debería llevar al gobierno local a “apostar en serio por políticas que favorezcan el emprendimiento, el apoyo al talento y al tejido empresarial”, incrementando la partida destinada a un plan de empleo para jóvenes. A este respecto, la líder del PSOE de Algeciras ha recordado que “el presupuesto de Landaluce también se queda corto en las partidas para cofinanciar planes de empleo de la Junta y del Gobierno de España”, demostrando así que “la lucha contra el desempleo no es una de sus prioridades”.

“A ver si llega alguna vez el año de las barriadas”

Otra de las alegaciones de este primer bloque, según continuó explicando Arrabal, va destinada a mejorar las barriadas, proponiendo una financiación inicial de 1,5 millones de euros para iniciar un cronograma de actuaciones por barriadas de la mano de los representantes vecinales, “a ver si así llega alguna vez el año de las barriadas, que el alcalde lleva 14 larguísimos años anunciando, pero nunca termina de llegar”. Asimismo, se reclama una partida de 500.000 euros para eliminación de barreras arquitectónicas, para “poder ir actuando mientras se aprueba el tan reclamado Plan de Accesibilidad”. Asimismo, los socialistas piden que se incremente a 500.000 euros la partida que da cobertura al tejido asociativo y a colectivos sociales, y reclaman también, en otra de las alegaciones, la actualización y el cumplimiento del Plan Estratégico de Subvenciones, que carece actualmente de dotación presupuestaria por parte de las diferentes delegaciones municipales. Además, otra de las alegaciones reclama también el cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana, lo que implicaría contar con unos Presupuestos Participativos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

Por otra parte, dentro de las “alegaciones sociales”, y en cumplimiento de una moción del PSOE aprobada en pleno, se reclama una partida para una campaña de prevención contra la Violencia de Género. También solicita el PSOE que se amplíe a 500.000 euros la partida de emergencia social, hasta alcanzar el gasto real que se extrae de las liquidaciones de los 4 últimos años. Asimismo, “si tenemos un Plan de Infancia y Familia, qué menos que dotarlo de presupuesto para atender esos desafíos; por ello solicitamos una partida destinada a la prevención del acoso escolar, con una partida de al menos 30.000 euros”, añadió la portavoz del Grupo Socialista, que también reclama una partida, denominada Algeciras Joven y dotada con al menos 200.000 euros, para “la juventud, los grandes olvidados de Landaluce”, una partida que “estaría destinada a becas y convocatorias para jóvenes creadores y emprendedores”.

“Presupuestar por debajo del gasto real es hacerse trampas al solitario”

El segundo bloque de alegaciones presentadas por el Grupo Socialista pretende que se realicen “ajustes” para que el Presupuesto que finalmente se apruebe “sea fiel reflejo de la realidad del gasto comprometido”, al tiempo que incluya la necesidad de reclamar los ingresos derivados del patrimonio municipal. De no poner remedio, ha advertido Arrabal, “se seguirá incrementando la deuda como consecuencia de tener un presupuesto desequilibrado, es decir, con gastos reales superiores a los ingresos recogidos en dicho documento”. “Es inconcebible que Landaluce y sus concejales presupuesten por debajo del gasto real, de las obligaciones contraídas, eso es hacerse trampas al solitario”, ha advertido Arrabal en su comparecencia ante los medios, a los que ha detallado también las alegaciones incluidas en este bloque, referidas a “partidas concretas que están por debajo de lo comprometido o que ni siquiera aparecen ”.

Por otra parte, Arrabal ha aprovechado para instar nuevamente al alcalde de Algeciras y a su delegada de Hacienda a “dejar de mentir” sobre la “muy preocupante situación económica del Ayuntamiento de Algeciras”, que según dice ha reconocido el presidente de la Junta, Juanma Morenoi, y “enseñar”, tanto a la oposición como a los medios de comunicación y la ciudadanía en general, el último informe del Ministerio de Hacienda, del que tanto han “presumido” durante la “campaña de imagen” desplegada en los últimos días.

“Ellos solos se han delatado al afirmar en sus declaraciones que el informe del Ministerio “aprueba” el Presupuesto… Si el Ayuntamiento no estuviera intervenido, que lo está, no necesitarían de esa ‘aprobación’”, ha advertido Arrabal, que ha insistido en la necesidad de que el gobierno local haga “por una vez” un ejercicio de transparencia y haga público dicho informe, “para que todos podamos saber qué dice en realidad, y conocer las condiciones que tendrán que incorporar antes de la aprobación definitiva del Presupuesto”. En lo que respecta a la deuda que el PP de Landaluce no para de incrementar, Arrabal ha recordado que “vamos a tardar entre 40 y 100 años en pagarla, han hipotecado a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos, y así lo advierten organismos autorizados, como la AIREF”.