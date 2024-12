El PSOE pide explicaciones a Landaluce después de que Juanma Moreno admitiera que Algeciras está “casi en quiebra técnica”

Algeciras/El PSOE ha manifestado en las últimas horas su “preocupación” por unas declaraciones realizadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Cadena Ser en las que admite públicamente la “complicada” situación económica del Ayuntamiento de Algeciras y alerta sobre el hecho de que se encuentre “casi en quiebra técnica”.

“Ya no es sólo que lo digan la AIREF y el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, y, por supuesto, la oposición… Es que hasta el propio presidente de la Junta, que es del PP, reconoce ante los medios de comunicación la mala gestión económica del alcalde de Algeciras al frente de un Ayuntamiento al que ha llevado al borde de la quiebra financiera”, ha advertido la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal.

La portavoz municipal socialista considera que las palabras de Moreno son “muy elocuentes” y dejan “en muy mal lugar” al alcalde de Algeciras y presidente local del PP, José Ignacio Landaluce, que, "a unos días de que acabe 2024, sigue escondido para todo lo que no sea hacerse fotos, empeñado en no dar la cara ni dar ningún tipo de explicaciones sobre el caos económico de un Consistorio que aún no tiene ni proyecto de Presupuestos para 2025, pese a gobernar el PP con mayoría absoluta".

Tras lamentar la “falta de valentía política que está demostrando el alcalde", la dirigente del PSOE algecireño ha insistido en que lo que también está “fuera de toda duda” es que “el gobierno local de Landaluce está marcado por el descontrol, el despilfarro y el derroche del dinero público, que no deja de aumentar una deuda que está ya por los 300 millones de euros, que se prioriza lo superfluo en vez de invertir en mejorar los servicios públicos, y que se siguen subiendo los impuestos, porque el impuestazo Landaluce es una realidad, por mucho que se empeñen en negarla una y otra vez”.

Arrabal considera “muy significativo” que el alcalde de Algeciras vaya a terminar el año “aún peor de lo que lo empezó, como máximo responsable de un gobierno marcado por el oscurantismo y la falta de transparencia y que, además, está en entredicho por las investigaciones abiertas, las grabaciones, los pantallazos y las auditorías que arrojan irregularidades en la empresa pública Algesa”.