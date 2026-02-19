El PSOE llevará al Parlamento andaluz la situación del Palacio de Marzales, cerrado desde el 4 de febrero por su pésimo estado

La parlamentaria autonómica y secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, volverá a llevar al Parlamento andaluz la situación “insostenible” del Palacio de Marzales, sede de los Juzgados de lo Penal, para reclamar una solución urgente ante el avanzado deterioro del edificio, agravado en las últimas semanas por las intensas lluvias y vientos.

Arrabal confía en poder interpelar directamente al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la próxima Comisión de Justicia, y se ha mostrado muy crítica con la falta de respuesta de la Junta de Andalucía ante el “pésimo estado” de unas instalaciones que permanecen cerradas desde el pasado 4 de febrero, con la actividad judicial prácticamente paralizada en un 90%.

La diputada socialista ha advertido de que esta situación no es nueva y que viene siendo denunciada desde hace tiempo tanto por los propios profesionales de la Justicia como por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara autonómica. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno de Moreno Bonilla haya sido hasta ahora “incapaz” de aportar una solución real. “Hemos llegado a un punto en el que esto no puede esperar más. La situación es insostenible y los juicios se encuentran suspendidos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y los profesionales”, ha subrayado.

Arrabal ha recordado que ya en marzo de 2024 el PSOE trasladó a la Comisión de Justicia una pregunta sobre el mal estado de las infraestructuras judiciales en Algeciras, tras la solicitud de desalojo del Palacio de Marzales por parte del juez decano, motivada por el derribo de un muro y el riesgo de desprendimientos de cornisas. “Desde entonces hemos seguido preguntando y reclamando actuaciones, pero sigue sin haber ningún tipo de respuesta ni de intervención, ni siquiera un traslado provisional”, ha denunciado.

Desde el PSOE de Algeciras consideran que este es uno de los incumplimientos más graves del Gobierno andaluz con la ciudad, y critican que, ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, vuelvan a producirse anuncios sin concreción. “Durante casi ocho años de gobierno, Moreno Bonilla no se ha acordado de que Algeciras también está en Andalucía. Solo pedimos que invierta y que cumpla lo prometido”, ha señalado.

Arrabal ha lamentado la falta de avances en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, anunciado en repetidas ocasiones por la Junta y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pero del que no existe ni fecha de inicio de obras, pese a que se aseguró que comenzarían a finales de 2025 o principios de 2026. “Lo único que hay son anuncios, humo y propaganda, mientras los juzgados se caen a pedazos”, ha concluido.