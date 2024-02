El PSOE preguntará en el Parlamento andaluz por la Ciudad de la Justicia de Algeciras

La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, ha registrado una iniciativa para trasladar de nuevo al Parlamento andaluz la “preocupante situación” en la que se encuentran las infraestructuras judiciales en la ciudad y el resto del Campo de Gibraltar, "con evidente falta de medios materiales y humanos e instalaciones", como el juzgado de Marzales, que “se están cayendo literalmente a pedazos”.

En la iniciativa, Arrabal insta al consejero de Justicia, José María Nieto, a dar explicaciones sobre la “realidad actual” del proyecto de construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras, "anunciado a bombo y platillo en Algeciras hace algo más de un año y valorado en 23 millones de euros, que no aparecían consignados en el presupuesto y que, un año después, seguimos sin saber dónde están, porque no se ha movido ni un papel ni una piedra desde entonces”.

“Los algo más de cinco años que lleva Moreno Bonilla de presidente de la Junta son los años que lleva de retraso la nueva sede judicial de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras… Años en los que sólo hemos visto un proyecto de cartón pluma, que se encargaron de vender durante las pasadas elecciones municipales, y fotos y más fotos del señor Landaluce con distintos representantes autonómicos de su partido”, ha advertido Arrabal.

“Con los juzgados en la situación en la que están en nuestra comarca, con esa falta de espacio y de recursos adecuados, no se puede trabajar en condiciones… Así no se pueden reducir los tiempos de los procedimientos judiciales, que se acaban eternizando en el tiempo y causando perjuicios a todas las partes, especialmente a las víctimas, y la Junta no puede eludir su responsabilidad”, indica Arrabal.