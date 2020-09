El PSOE denuncia la opacidad de la oferta de empleo para cubrir más de 30 puestos en Algesa

El concejal del PSOE en Algeciras y consejero en Algesa, Daniel Moreno, ha mostrado la indignación de los socialistas hacia lo que consideran "una convocatoria de empleo opaca, improvisada y sin criterio" en la empresa pública, que ofrece 30 puestos de limpieza.

El PSOE ha registrado una petición de informe para que se aclare y se asegure el cumplimiento de los principios de publicidad, capacidad y mérito, ya que los socialistas entienden que "no es de recibo que no se acuda al Servicio Andaluz de Empleo para realizar estas contrataciones". "Han tomado el mal ejemplo de la Junta de Andalucía, con convocatorias exprés, que lo único que hacen es levantar sospechas sobre quién y cómo accede a esos puestos de trabajo, generando desconcierto e incertidumbre en la ciudadanía", afirma el edil.

Los socialistas vuelven a denunciad las "carencias" que se observan en materia de transparencia en la empresa pública Algesa. "El portal de transparencia no recoge información actualizada y no se dan cuenta de contrataciones de servicios, personal o algo tan simple como actualizar la composición del Consejo de Administración, que tras más de un año aún no se ha realizado", matiza Daniel Moreno.