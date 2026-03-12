El PSOE recrimina a Juanma Moreno que mantenga al alcalde de Algeciras: "Su 8M se llama José Ignacio Landaluce"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha recriminado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "mantenga" al frente de la Alcaldía de Algeciras a José Ignacio Landaluce tras la polémica por los pantallazos de un chat de Whatsapp en el que supuestamente tres concejalas comentaban supuestas conductas inapropiadas del regidor. "Su 8M tiene nombre y apellidos, se llama José Ignacio Landaluce. Señor presidente, ¿qué vergüenza para los andaluces que usted lo mantenga en el cargo? ¿Cuándo va a enseñarle la puerta al alcalde de Algeciras? ¿Qué está tapando, señor Moreno?", ha espetado Márquez durante una intervención en el Parlamento.

Landaluce fue objeto de acusaciones de acoso sexual, malversación y tráfico de influencias presentadas por el PSOE, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la denuncia a mediados de enero de 2026 por falta de pruebas, por lo que no se abrió investigación penal. El alcalde ya había anunciado su baja voluntaria del grupo municipal del Partido Popular, después de décadas en el partido. Actualmente continúa como concejal no adscrito, aunque ha mantenido el apoyo político de los concejales del PP en el Ayuntamiento.

A comienzos de marzo, como ha recordado María Márquez, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitió la querella por calumnias presentada por Landaluce contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Rocío Arrabal. "Calladitas no estamos más guapas, no vamos a callarnos", le ha dicho Márquez en el mismo momento del discurso dirigido a Juanma Moreno.