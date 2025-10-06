El PSOE de Algeciras denuncia el pago de casi 130.000 euros en facturas “irregulares” de 2022 a 2024

El PSOE de Algeciras ha denunciado que el Ayuntamiento ha tramitado a través de la Delegación de Hacienda cerca de 130.000 euros en facturas con "irregularidades" correspondientes a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024.

“Una vez más se pone de manifiesto el caos económico y la falta de previsión del alcalde, José Ignacio Landaluce”, ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, quien considera “muy preocupante” que el último informe del interventor municipal recoja actuaciones “con infracción del ordenamiento jurídico”.

Tras la Comisión de Hacienda celebrada este lunes, la primera del mes de octubre, el grupo socialista reiteró su oposición a la gestión económica del equipo de gobierno, a la que califica de “caótica, improvisada y carente de rigor y planificación".

Arrabal recordó que este “descontrol” tiene consecuencias directas para la ciudadanía, tanto en el incremento de la deuda municipal —que ya ronda los 300 millones de euros— como en el deterioro de los servicios públicos. “Es muy grave que se estén aprobando facturas con irregularidades, sin consignación presupuestaria, sin contrato y sin expediente administrativo”, denunció.

La portavoz socialista destacó además que “en octubre de 2025 aún se estén llevando a la Comisión de Hacienda facturas de servicios realizados en 2022, 2023 y 2024”, lo que a su juicio “demuestra el nivel de desorganización que impera en el Ayuntamiento”.

Respecto a la postura del grupo socialista en la comisión, Arrabal explicó que la abstención en determinados puntos responde a la negativa de su partido a “respaldar una forma de gobernar basada en el desorden, la falta de transparencia y el incumplimiento de la Ley”.

“Por mucho que el alcalde y su delegada de Hacienda intenten maquillar la realidad con propaganda, lo cierto es que la gestión económica municipal es un auténtico caos”, añadió.

Arrabal lamentó además que el Ayuntamiento tenga que recurrir de nuevo a un reconocimiento extrajudicial de crédito, lo que considera una muestra más del “fracaso de gestión” de Landaluce, “un alcalde sin proyecto de ciudad, sin hoja de ruta y que gobierna a golpe de ocurrencias”.

Según la líder socialista, “tras 14 años de despropósitos, Landaluce debe entender que el Ayuntamiento no es su cortijo, y que no puede seguir encargando servicios sin respaldo legal, dejando a los proveedores en la incertidumbre sobre cuándo y cómo cobrarán”.

Arrabal criticó el estado actual de la ciudad, que calificó de “abandono generalizado”. “Algeciras está sucia, con contenedores rotos, baches, aceras levantadas y maleza por todas partes; incluso se ven ratas en pleno centro. Las barriadas están cada vez más deterioradas y con menos servicios”, concluyó.