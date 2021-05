El PSOE de Algeciras ha lamentado la pérdida de una subvención de 2.637 euros procedente de la Junta de Andalucía y que había sido destinada al Ayuntamiento de Algeciras para la adquisición de ropa para los voluntarios de Protección Civil. El plazo para haber realizado la compra de los uniformes finalizaba el pasado 31 de marzo sin que se haya efectuado, denuncia el grupo, que critica la "nefasta gestión" del equipo de gobierno.

La Junta ya ha reclamado el reintegro total de la línea uno de la subvención. La concesión de esta ayuda fue presentada durante una visita del viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz durante el pasado mes de enero, donde se reunió en el salón de pleno con Landaluce y personal de Protección Civil.

“Hemos lamentado en Comisión de Hacienda que esta sea la gestión que realiza el equipo de gobierno local, como también que Rodríguez Ros, que dirige Contratación y Protección Civil, no se coordine mejor en sus propias delegaciones para que los voluntarios puedan tener sus uniformes. Obviamente los tendrán, pero acabamos de perder una subvención para ello que esperemos no se demoren en devolver para que no existan grandes intereses”, ha señalado el viceportavoz municipal socialista Fernando Silva.

“A esto nos referimos cuando hablamos del despilfarro del PP. En lugar de hacer bien su trabajo y contar con esta subvención, habrá que buscar el dinero de las arcas municipales, como ocurrió con la guardería del Saladillo. Mientras tanto, ni el alcalde ni el concejal han pedido perdón por ello, ni mucho menos cese alguno”, ha añadido Silva.

“Son los números uno para hacerse la foto y vender humo y también lo son para perder subvenciones públicas y duplicar el gasto. Han tenido cuatro meses para gestionar la contratación, un tiempo más que suficiente, y no existe justificación creíble para su nefasta gestión”, ha concluido.