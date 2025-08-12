El PSOE pide al Ayuntamiento de Algeciras que arregle el parque del Pícaro, “un lugar intransitable, insalubre y sucio"

El PSOE de Algeciras insiste en denunciar el “penoso estado de dejadez” en el que se encuentra el Parque Fluvial del río Pícaro tras “años de evidente abandono” por parte del gobierno local de Landaluce, una situación “lamentable” que, un verano más, ha vuelto a provocar las quejas y el malestar de visitantes y vecinos de la zona.

Así lo ha manifestado este martes a través de un comunicado Paqui Pizarro, concejala del Grupo Municipal Socialista. Desde que José Ignacio Landaluce llegó a la Alcaldía, sostiene, “no se ha invertido en el Parque del río Pícaro ni un sólo euro”, y la falta de mantenimiento es tal que a su juicio resulta prácticamente imposible pasear por dicho parque, convertido en “un lugar intransitable, insalubre y sucio, con parte del hormigón del suelo levantado, lleno de basuras sin recoger, con papeleras y bancos rotos, e invadido por matojos secos y malas hierbas, con todo lo que ello conlleva, especialmente en esta época de altas temperaturas”.

La edil socialista advierte que esa proliferación de maleza, sin control ni seguimiento alguno por parte del Ayuntamiento, convierte también este parque en un lugar “inseguro” ante el más que evidente riesgo de incendio, tanto por la cantidad de malas hierbas secas que se acumulan, y que nadie retira, como por la cercanía de las viviendas, que implicaría un serio peligro para los vecinos y vecinas.

“El alcalde de Algeciras debería pasear de vez en cuando por el Parque Fluvial del río Pícaro, que está claro que no lo hace, y a lo mejor así se conciencia un poco sobre la urgente necesidad de invertir en esta zona verde de Algeciras y de realizar en ella un buen mantenimiento, que permitiría que pudiera ser disfrutada, en condiciones de limpieza, higiene y seguridad, tanto por los vecinos de la zona como por todos los ciudadanos”, ha advertido Pizarro, que, en nombre del Grupo Socialista, ha vuelto a instar a Landaluce a acometer una “puesta a punto” de este parque, así como a programar su “mantenimiento continuo”.

Asimismo, desde el Grupo Municipal Socialista se reclama al gobierno local del PP que “acelere” el procedimiento de “supuesta urgencia” para solucionar el grave deterioro del puente peatonal sobre el Río Pícaro, que tuvo que ser cerrado al tránsito por riesgo de derrumbe, “tras 14 años de abandono municipal”, y que constituye “una muestra más que evidente tanto de esa falta de mantenimiento en todo el entorno como de lo poco que le importan al alcalde y a su equipo de gobierno esta zona de Algeciras”.

Pizarro ha recordado que el pasado mes de abril, y ante la gravedad de lo ocurrido, que dejó incomunicadas por vía peatonal a más de 200 familias, el Grupo Municipal Socialista presentó al pleno del Ayuntamiento una moción, que fue aprobada, en la se proponía que se llevara a cabo un procedimiento “urgente y de emergencia” para la demolición y posterior instalación de un nuevo puente peatonal sobre el Pícaro.

Sin embargo, a fecha actual, a mitad del verano, los vecinos siguen esperando todavía la solución de este grave problema, ante la “indolencia” y la “falta de seriedad” del gobierno local, incapaz, una vez más, de cumplir lo aprobado en los plenos. A este respecto, cabe recordar que lo único que se ha hecho hasta ahora ha sido un “parcheo”, la habilitación de una pasarela provisional de difícil acceso e inviable para personas con problemas de movilidad, que, tal y como han denunciado los vecinos, “no resuelve el problema”.