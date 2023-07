El PSOE de Algeciras pide al Ayuntamiento que ponga fin a la fuga de agua de Sotorrebolo

El Grupo Municipal Socialista ha instado al equipo de gobierno municipal a dar los pasos necesarios para que el Ayuntamiento pueda actuar, de manera subsidiaria, para poner fin a la pérdida de agua en la zona de urbanizaciones de Sotorrebolo.

Tras las quejas de los vecinos y ante la gravedad que tal despilfarro de agua puede suponer en época de sequía, los concejales del PSOE Fran Fernández y Manuel Márquez han preguntado por dicha fuga de agua en la primera comisión de Urbanismo del presente mandato, celebrada este mismo miércoles.

Concretamente, desde el Grupo Socialista se ha preguntado por el alcance de la fuga, que está afectando también al tránsito de peatones y vehículos, y se ha planteado, ante el silencio del equipo de gobierno si el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha en estos días algún tipo de actuación de manera subsidiaria.

“Resulta bastante contradictorio que el mismo alcalde que convoca una comisión para hablar de la sequía, y que dice estar preocupado por ese problema, mire para otro lado y no intervenga cuando tiene conocimiento de que en una zona concreta de la ciudad se están despilfarrando litros y litros de agua”, ha comentado Fernández, añadiendo que la fuga de Sotorrebolo ha llegado ya “incluso a crear verdín y a que se puedan producir accidentes, al estar la calle empantanada”.

El también viceportavoz municipal considera “inaudito” que en el transcurso de esta primera reunión en la gerencia de Urbanismo, no exenta de momentos de tensión, el gobierno municipal se limitara a “dar a entender que la pelota está en el tejado de la empresa Metrovacesa y de los propietarios de las viviendas afectadas, cuando tanto Emalgesa, en su calidad de empresa pública de aguas, como el Ayuntamiento también tienen algo que decir, aunque su responsabilidad sea solo subsidiaria".

“Estamos ante un problema al que de una forma u otra hay que poner remedio, y el equipo de gobierno municipal no puede hacer como si la cosa no fuera con ellos, porque estamos hablando de un bien tan preciado como el agua, que no se puede desperdiciar, y más en los tiempos que corren”, ha añadido el edil socialista.