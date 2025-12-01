El PSOE de Algeciras recurre el pliego de condiciones de la limpieza de playas

El PSOE de Algeciras ha recurrido este lunes nuevo pliego para la limpieza y mantenimiento de playas que pasó por el Pleno el pasado viernes y que centró buena parte del debate en la sesión.

La portavoz municipal y secretaria local socialista, Rocío Arrabal, ha asegurado que, al igual que el vigente, el nuevo contrato previsto para el próximo mes de enero "tampoco garantiza el mantenimiento de las playas algecireñas en condiciones óptimas y supone, además, una sobrecarga de trabajo para la plantilla, que se ve reducida, a pesar de encarecerse el precio del servicio".

Los socialistas han impugnado el decreto de Alcaldía que aprobó el pliego y han instado al alcalde a retirar el nuevo pliego del perfil del contratante. Arrabal se ha comprometido a "seguir defendiendo los derechos de estos trabajadores, así como los de todos los algecireños, frente a los bulos, falsas promesas y compromisos incumplidos del PP de Landaluce".

Otras entidades, como el sindicato Comisiones Obreras, también han alegado contra el pliego de condiciones.