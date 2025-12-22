El Propeller Club Algeciras entrega su donación navideña a la Fundación Prolibertas por su labor social

El Propeller Club de Algeciras ha realizado una donación de 1.000 euros a la Fundación Prolibertas Algeciras dentro de su tradicional acción solidaria de Navidad, una iniciativa con la que la entidad portuaria distingue cada año el trabajo de organizaciones sociales que desarrollan su labor en favor de los colectivos más vulnerables del Campo de Gibraltar.

La Fundación Prolibertas es una ONG de acción social promovida por la Orden de la Santísima Trinidad, que desde el año 2001 trabaja en la lucha contra la exclusión social y la promoción de la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. En Algeciras, la entidad cuenta con una delegación situada junto a la iglesia de San José Artesano, desde donde atiende a personas migrantes, personas sin hogar, expresidiarios y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

Entre sus principales iniciativas en la ciudad destaca el Programa Marcos Criado, centrado en la atención integral, el acompañamiento social y el asesoramiento personalizado de personas en situación de exclusión. A este se suma la Escuela de Capacitación y Emprendimiento Hostelero, un proyecto formativo orientado a mejorar la empleabilidad en el sector turístico y gastronómico, dotando a los participantes de competencias profesionales que faciliten su acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones.

La fundación desarrolla además diversos programas de apoyo que incluyen la cobertura de necesidades básicas, recursos de acogida y comedor social, intervención psicosocial, asesoramiento jurídico y orientación laboral. Asimismo, participa en el Programa Incorpora, en colaboración con la Fundación “la Caixa” y la Fundación Cajasol, cuyo objetivo es favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión a través de acuerdos con empresas de la comarca.

En los últimos años, el Propeller Club de Algeciras ha destinado su donación navideña a otras entidades sociales de referencia, como el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, el Hogar San José de Algeciras, la asociación ELA Campo de Gibraltar o Por una Sonrisa, reafirmando así su compromiso con el tejido social y solidario de la comarca.