Prohibido aparcar el martes en el solar tras la estación de autobuses de Algeciras por trabajos de limpieza

El concejal delegado de Limpieza, Vicente Palomares, en la parcela ubicada a espaldas de la estación de autobuses de Algeciras.

La Jefatura de la Policía Local de Algeciras ha informado de que el próximo martes, día 9 de septiembre, quedará prohibido el estacionamiento en la calle Carteya y en el solar situado tras la estación de autobuses de San Bernardo. La medida responde a los trabajos de limpieza que la empresa pública Algesa tiene programados en ambas zonas.

Las labores comenzarán a partir de las 9:00 de la mañana, momento a partir del cual los vehículos que permanezcan aparcados en los espacios señalados o abandonados serán retirados por el servicio de grúa municipal.

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar el desarrollo de estas actuaciones, al tiempo que ha pedido disculpas por las posibles molestias que puedan ocasionarse durante la jornada.