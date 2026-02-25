Algeciras, escenario de un programa con 52 propuestas para fomentar el envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Algeciras ha emprendido esta semana las actividades de la cuarta edición de la Oferta de Participación Activa Municipal para Mayores, una iniciativa que alcanza en 2026 su programación más amplia con un total de 52 propuestas gratuitas pensadas para fomentar el bienestar, la integración y la calidad de vida de las personas mayores del municipio.

El programa entra ahora en su fase de desarrollo tras el proceso de elección de actividades por parte de los centros de participación activa y asociaciones vecinales. Corresponde a la Delegación del Mayor la planificación y coordinación de las distintas iniciativas, que se desplegarán durante los próximos meses en distintos espacios municipales.

La iniciativa se ha consolidado como uno de los ejes de la agenda social del Ayuntamiento, reforzada tras la creación de una delegación específica para atender las demandas de este sector de la población. Según destacó el alcalde, José Ignacio Landaluce, Algeciras se sitúa entre los pocos municipios andaluces que cuentan con un área exclusiva dedicada a las personas mayores, lo que, a su juicio, permite impulsar políticas “más específicas y eficaces”, adaptadas a las necesidades reales de este colectivo.

La jornada inaugural se ha celebrado bajo el título Soledad no deseada: cuando sentirse solo no es una elección, desarrollada con la participación de usuarios del Centro Municipal de Mayores del Saladillo. La actividad ha estado centrada en la sensibilización frente a un fenómeno que afecta de forma creciente a la población de edad avanzada, así como en la difusión de recursos de apoyo y en la promoción de la participación activa como herramienta para fortalecer los vínculos comunitarios.

El centro municipal de mayores del Saladillo en Algeciras.

El equipo de gobierno subraya que la lucha contra la soledad no deseada constituye una de las prioridades dentro de las políticas dirigidas a mayores, al considerarse un factor determinante en la salud emocional y social. En este sentido, la oferta de talleres incorpora propuestas de carácter formativo, cultural, lúdico y de convivencia que buscan generar espacios de encuentro y reforzar la red social de los participantes.

La cuarta edición del programa llega avalada por el nivel de participación registrado en convocatorias anteriores y por la implicación de colectivos, entidades y centros de día, señalados por el Ayuntamiento como “los verdaderos protagonistas” de esta oferta. El éxito logrado en años precedentes ha servido, según fuentes municipales, para ampliar el número de actividades y diversificar su contenido.

“Vamos a dar lo mejor de nosotros para ayudar, apoyar y estar cerca de nuestros mayores”, señaló la delegada municipal del Mayor, Patricia Bueno, en el convencimiento de que la participación activa constituye un pilar esencial para un envejecimiento saludable y plenamente integrado en la vida comunitaria.

Patricia Bueno, concejal de Asuntos Sociales, agradeció la colaboración de asociaciones y profesionales implicados en el desarrollo del programa y reiteró el compromiso municipal de seguir reforzando esta herramienta social.