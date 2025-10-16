La profesora Nuria Muñoz, del colegio Inmaculada de Algeciras, premiada por la Real Sociedad Española de Química por su labor divulgativa

La profesora del colegio La Inmaculada de Algeciras, Nuria Muñoz Molina, ha recibido este jueves en Valencia el Premio a las Tareas Educativas y Divulgativas de Enseñanza Preuniversitaria 2025 que concede la Real Sociedad Española de Química (RSEQ).

La entrega se ha celebrado en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias de Valencia, durante el Acto de entrega de Premios y Distinciones de la RSEQ, que reconoce cada año la excelencia en la enseñanza y divulgación de la ciencia en España.

Un reconocimiento nacional a la educación científica desde Algeciras

El galardón destaca la trayectoria de Nuria Muñoz en la promoción de la enseñanza de la química y la divulgación científica entre el alumnado preuniversitario, así como su compromiso con proyectos que fomentan la vocación científica en jóvenes del Campo de Gibraltar.

La docente, con una amplia implicación en iniciativas educativas y de divulgación, ya manifestó su emoción y gratitud el pasado abril, cuando conoció la concesión del premio. Entonces, dedicó unas palabras de agradecimiento “en el ámbito profesional” a las personas e instituciones que la han acompañado en su trayectoria.

Muñoz expresó su reconocimiento al catedrático de Química de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente del GEDH, Gabriel Pinto Cañón, “por presentar y avalar mi candidatura”, y a Ana Villaescusa Lamet, “la amiga y compañera que me introdujo en el mundo de la divulgación científica y que siempre está cuando la necesito”.

También agradeció el apoyo de Marisa Prolongo y Josep Corominas, premiados en ediciones anteriores, por “animarme y guiarme para elaborar el enorme dossier que tuve que preparar”.

De Diverciencia a Europa

La profesora algecireña quiso destacar especialmente el papel de Diverciencia Algeciras, “el inicio y la continuidad de mi pasión, 19 ediciones ya”, y al colegio La Inmaculada, por permitirle “desde hace años desarrollar mis proyectos con mi alumnado”.

En el plano internacional, recordó su paso por Science on Stage Europe, plataforma que “me abrió las puertas a Europa y me dio la oportunidad de enriquecerme con grandes profesores de muchos países, en especial de mi querido David Featonby”.

“A tantos y tantos amigos y compañeros que he tenido la suerte de conocer y aprender de ellos en cada feria, en cada encuentro... GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”, concluyó entonces Nuria Muñoz.